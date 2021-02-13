HDP'li Dede: Son iki günde 143 kişi gözaltına alındı; saldırılar, AKP’nin korkusunu gizleme çabasıdır

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, son iki günde İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte en az 143 kişinin gözaltına alındığını duyururken, "AKP/MHP iktidar blokunun yaşadığı korkuyu ve sıkışmışlığını faşizan yöntemlerle başta HDP’li siyasetçiler olmak üzere öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve demokratik siyasetin temsilcisi olan diğer kurum ve kişilere yönelik sindirme politikaları, gözaltılar ve saldırılarla gizlemeye çalışmaktadır" dedi.

HDP'den Ümit Dede'nin imzasıyla yapılan açıklamada son iki günde aralarında avukatların da olduğu 143 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, " Partimize ve demokratik kurumlara yönelik bu gözaltı furyasının hukukla açıklanabilir hiçbir yanı yoktur" denildi. Dede'nin açıklaması şöyle:

"Son iki günde İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli ve Antep başta olmak üzere birçok kentte yapılan gözaltı saldırıları sonucu çoğunluğu gençlerden oluşan en az 143 kişi gözaltına alındı. İktidar medyası ise her zamanki gibi kendisini mahkemelerin yerine koyarak, gözaltına alınan sivil siyasetçileri, aktivistleri, ahlaksızca “21 terörist gözaltına alındı” şeklinde hedef gösterdi.

Ancak burada tek bir gerçek vardır: AKP/MHP iktidar blokunun yaşadığı korkuyu ve sıkışmışlığını faşizan yöntemlerle başta HDP’li siyasetçiler olmak üzere öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve demokratik siyasetin temsilcisi olan diğer kurum ve kişilere yönelik sindirme politikaları, gözaltılar ve saldırılarla gizlemeye çalışmaktadır. Partimize ve demokratik kurumlara yönelik bu gözaltı furyasının hukukla açıklanabilir hiçbir yanı yoktur.

Antep’te gözaltına alınanlar arasında 2 avukat arkadaşımız da bulunmaktadır. Savunma hakkına ve savunmanlara yönelik saldırılar gün geçtikçe artarak devam etmektedir. AKP-MHP iktidarına muhalif avukatlar mesleki faaliyetleri nedeniyle her türlü saldırıya maruz kalmakta, gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. İktidar, avukatların hak ve özgürlükler savunucusunu, kendi çıkarlarına ve varlığına yönelik bir tehdit olarak algılamaktadır.

Adalet arayışçısı meslektaşlarımıza, öğrencilere, gazetecilere, siyasetçilere baskı ve zorla geri adım attırabileceğini düşünen iktidar ve küçük ortağı kaybedecektir. Savunma hakkı ve demokrasi talebine dönük bu hukuksuz saldırılar durdurulmalı, gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır!"