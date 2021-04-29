HDP'den CHP'ye 'soykırım' yanıtı: Haddinizi bilin

HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin “Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin” başlıklı açıklamaları nedeniyle HDP'yi "emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmakla" eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a, yanıt verdi. Günay, Öztrak’a, “Anti emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz” diyerek tepki gösterdi.

Günay, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin.”

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Öztrak, HDP'ye yönelttiği eleştirisinde “Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink’in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır: ‘Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.’ Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez” demişti.

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