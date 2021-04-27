Öztrak’tan HDP’ye 1915 eleştirisi: Emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1915 olayları için "soykırım" tanımlamasını yapan ABD Başkanı Joe Biden'a iki gün sonra yanıt vermesine ilişkin, "Korktuğumuz başımıza geldi, böyle bir konuda iki gün gecikme ile açıklama yapılıyor olması bile zaafiyettir" dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da 24 Nisan'da "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" başlıklı açıklaması nedeniyle HDP’yi ‘emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset’ yapmakla suçladı.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, MYK toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu: Korktuğumuz başımıza geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında, Joe Biden’ın, 1915 olayları için “soykırım” ifadesi de ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun, “Korktuğumuz başımıza geldi. Böyle bir konuda iki gün gecikme ile açıklama yapılıyor olması bile zaafiyettir. ABD Başkanı’nın ültimatom gibi önceden arayarak ‘bunu söyleyeceğim’ demesi kabul edilemez. Ülke yönetilemediği gibi dış politika da yönetilemiyor” dediği belirtildi.

Toplantıda ayrıca kripto para dolandırıcılıkları da ele alındı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda “Bunu önleyecek yasa çıkartılmadı ve insanlar mağdur edidi. Kripto para, devlet bankaları üzerinden işlem yürütüyor. Bu işlemlere güvence olmadan izin verilmemeliydi” diye konuştuğu öğrenildi.

HDP'ye eleştiri

CHP Sözcüsü Öztrak, 24 Nisan dolayısıyla yayımladığı "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" başlıklı açıklaması nedeniyle HDP’nin "emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset" yaptığını savundu.

Öztrak, MYK toplantısına ilişkin özetle şöyle dedi: