HDP: Aynur Doğan’ın konserinin yasaklanmasını en sert biçimde protesto ediyoruz, kınıyoruz

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, şarkıcı Aynur Doğan’ın vereceği konserin AKP’li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesine tepki göstererek, “Uygun olmadığı tespit edilmiş. Neymiş uygun olmayan? Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylüyor olması mı? Kürtçeye düşmanlık, Kürt’e düşmanlık had safhada" dedi.

HDP'li Oluç, "Derince Belediyesi, AKP’li. Aynur Doğan, bu toprakların uluslararası alanda da tanınmış olan gururudur ya. Bir halkın dilini kullanıyor olması mı? Kürtçe şarkı söylemesi uygun değil, öyle mi? Aynur Doğan’ın konserinin yasaklanmasını en sert biçimde protesto ediyoruz, kınıyoruz” diye konuştu.

“İşsizlik 8,5 milyon kişiye dayandı”

Hakkı Saruhan Oluç, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren Oluç, “İşsizlik oranları sadece 0,1 puan artmış, 11,4 olmuş. Bunlar, pembe tablo verileri. TÜİK, gerçekliği saklayamıyor. ‘Atıl işgücü’ dedikleri işsizlik yüzde 22,6 olmuş. İşsizlik 8,5 milyon kişiye dayandı. Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 41, kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 49,2’ye ulaşmış. Her iki kadından biri işsiz. Gençlere iş yok, güvence yok; KYK borçları var, iktidarın çözümü yok. Bir tweet yüzünden gözaltı var, cezaevine atılma var, torpil var, kayırmacılık var. Gençler görüyor. Müziğe, dansa, giyime müdahale var. İktidar umut verebiliyor mu? Veremiyor” diye konuştu.

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“Bu iktidar açıklar iktidarı oldu”

Bugün açıklanan cari açık verisine değinen Oluç, “Cari işlemler hesabı 5 milyar 554 milyon dolar açık vermiş. Ayda ortalama 6 milyar dolar cari açık vermiş Türkiye. İlk üç ayın cari açığı 18 milyar dolara ulaşmış. Yılın tamamında 40-45 milyar dolara ulaşacak demek. Yani cari açık artıyor. Başka ne artıyor? Dış ticaret açığı, bütçe açığı… Bu iktidar açıklar iktidarı olmuş vaziyette” dedi.

“İktidar kara delik gibi Hazine’yi yutmaya ant içmiş”

Bütçe açığının Nisan 2022’de 50,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini, Nisan 2021’de ise 16 milyar olduğunu söyleyen Oluç, “Bütçe gerçekleşmeleri batmış durumda. Bir kara delik gibi Hazine’yi yutmaya ant içmiş bir iktidarla karşı karşıyayız” yorumu yaptı.

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“Güldür Güldür az gösterdi”

Kur korumalı mevduata nisan ayında 4,5 milyar TL ödeme yapıldığını aktaran Oluç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı eleştirdi. Oluç, karşılıksız para basıldığını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanı, hala ‘Enflasyonu tek rakamlı duruma getireceğiz’ diyor. Güldür Güldür az gösterdi. Keşke biraz daha devam etseydi, halkımız gülseydi. Bu ekonomi politikalarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, halka kan ağlatıyor” diye konuştu.

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“‘Sermayayi nasıl rahatlatırız’ paketi”

TBMM Genel Kurulu’na gelecek ekonomiye ilişkin torba kanun teklifini de eleştiren Oluç, “‘Nasıl yaparız da bankalara kar dağıtımını uygun hale getiririz, yandaş sermayeyi rahatlatacak adımları atarız?’ İşsizin, emeklinin, gencin, kadının derdini düşünen bir paket değil” dedi.

“Aynur Doğan’ın konserinin yasaklanmasını en sert biçimde protesto ediyoruz”

Oluç, AKP’li Derince Belediyesi’nin Aynur Doğan kanserini iptal etmesine şöyle tepkiyi gösterdi:

“Kürt Dili Bayramı’nın olduğu gün, AKP’li Derince Belediyesi Aynur Doğan’ın Kocaeli konserini yasakladı. Gördünüz değil mi? Uygun olmadığı tespit edilmiş. Neymiş uygun olmayan? Aynur Doğan’ın Kürtçe şarkı söylüyor olması mı? Kürtçeye düşmanlık, Kürt’e düşmanlık had safhada. Derince Belediyesi, AKP’li. Aynur Doğan, bu toprakların uluslararası alanda da tanınmış olan gururudur ya. Uygun olmayan neymiş? Bir halkın dilini kullanıyor olması mı? Kürtçe şarkı söylemesi uygun değil, öyle mi? Bunun gibi başka belediyeler, devletin çeşitli organları ve bu iktidar, Kürtçeye ve Kürtlere ‘siz yoksunuz’ demeye devam ediyor. Kürtler, cevap veriyor; ‘Varız, anadilimiz de var’ diyor. Bu cevabı vermeye devam edecekler. Aynur Doğan’ın konserinin yasaklanmasını en sert biçimde protesto ediyoruz, kınıyoruz. Siz, bu tür yasaklarla Kürtçe konuşulmasını, şarkılar söylenmesini, anadilinin geliştirilmesini, Kürtlerin kendi diline, kültürüne sahip çıkmasını engelleyemezsiniz.”

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“Başka NATO üyesi de IŞİD gibi yapılarla ilişkinizi gündeme getirirse ne olur haliniz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, NATO toplantısında, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkenin PKK ile görüşmeye son vermeleri gerektiği yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine Oluç, “İçler acısı. Yani biraz evvel Kürtçe konserinin yasaklanmasına ilişkin söylediklerimi hatırlatayım. Bu iktidar, nerede dünyada bir Kürt varsa orada düşmanlık yapmayı görev edinmiş vaziyette. Japonya’da, Çin’de varsa, orada. NATO üyeliği meselesini bile Kürtler üzerinden tartışan iktidarın durumu gerçekten hazindir. Bu ülkede 15 milyondan fazla Kürt yurttaşımız yaşamaktadır. İktidar bu gerçekliği örtemeye çalışıyorsa hiçbir karşılığı olmadığını düşünelim. Camdan bir kulede oturacaksınız, oraya buraya taş atacaksınız. Mesela o camdan kule içinde oturturken başka NATO üyesi de El Kaide, İŞID gibi yapılarla ilişkilerinizi gündeme getirip belgeler koymaya kalkarsa ne olur haliniz” yanıtı verdi.