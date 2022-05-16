AKP’li belediyenin Aynur Doğan konserine yasağı Meclis gündeminde: "Erdoğan da Dar Hejiroke şarkısını söylemişti"

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP’li belediyece konseri yasaklanan Aynur Doğan’ın şarkısının daha önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya gelen gençler tarafından da söylediğini hatırlattı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konser iptalini Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

Erdoğan’ın 7 Kasım 2021 tarihinde Batmanlı gençlerle buluştuğunu, gençlerin Aynur Doğan’ın “Darhejîrokê” şarkısını söylediğini hatırlatan Gergerlioğlu, belediyenin açıklamalarına da tepki gösterdi.

Konserin afişinde Derince Belediyesi’nin katkılarıyla yazıldığının görüldüğünü belirten Gergerlioğlu, “15 Mayıs Pazar günü, resmi tatilde, hangi toplantı, hangi bilgilendirme sonucunda Aynur Doğan konseri iptal edilmiştir? Bu konsere destek hangi gerekçelerle çekilmiştir” dedi ve İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

-Bu konserin iptal edilmesi ile belediyenin Cumhur İttifakı'nın bazı ortaklarına mesaj vermek istediği iddiası doğru mudur?

-7 Kasım 2021’de Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batmanlı gençlerle buluşmasında kendisine gençler Aynur Doğan’ın “Darhejiroke” şarkısını söylemiştir. Derince Belediyesi’nin gerekçesi dikkate alındığında bu etkinlikte detaylı inceleme yapılmamış mıdır? Detaylı inceleme yapılmışsa “Darhejiroke” şarkısı sadece Sn. Aynur Doğan söylediğinde mi uygun olmadığı düşünülmektedir?

-Zamanında Sn. Ahmet Kaya’nın başına gelen süreç başka sanatçıların da başına mı getirilmek istenmektedir?

-Sn. Aynur Doğan’ın ve ekibinin maddi mağduriyetleri bu süreçte oluşmuş mudur? Eğer oluşmuşsa bunun tazmini için neler yapılacaktır?

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