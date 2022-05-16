Merkezi Yönetim bütçesi 50,2 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayına ilişkin Merkezi Yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre merkezi yönetim bütçesi 50 milyar 167 milyon TL açık verdi. Bütçe martta 68 milyar 972 milyon TL açık vermişti.

Nisan ayında bütçe gelirleri 164 milyar 114 milyon TL, giderler ise 214 milyar 281 milyon TL oldu.

Bakanlık verilerine göre bütçe 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 863 milyon TL fazla verirken, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde 19 milyar 358 milyon TL açık verdi.

84 miyar 615 milyon TL faiz dışı fazla

Bütçe 2021 Ocak-Nisan döneminde 73 milyar 374 milyon TL faiz dışı fazla verirken, bu yılın aynı döneminde 84 milyar 615 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

Ocak-nisan döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,9 oranında artarak 785 milyar 996 milyon TL oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,1 oranında artarak 682 milyar 23 milyon TL oldu.

Vergiden 591,4 milyar TL gelir

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Nisan dönemi itibarıyla yüzde 75,1 oranında artarak 766 milyar 638 milyon TL olarak kaydedilirken, vergi gelirleri 591 milyar 438 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 155 milyar 352 milyon TL olarak gerçekleşti.