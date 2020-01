Demirtaş: Aslında Diyarbakır'da üç can uğurladık

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ailesine taziyeye giden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, öldürülen polislerin de acısını paylaştıklarını belirterek , "Aslında Diyarbakır'da üç can uğurladık. Her biri ana baba evladıdır. Her birinin yakın acısı vardır. Hepsinin acısını yürekten paylaştığımızı ifade etmek istiyorum ve her biri için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'taki taziye evine eşi Başak Demirtaş ile giden Demirtaş, Elçi'nin eşi Türkan Elçi'ye başsağlığı diledi.



Tahir Elçi'nin bir barış elçisi olduğunu kendilerinin de barış için mücadele ettiklerini belirten Demirtaş, şunları söyledi:



"Bu topraklar acıların her zaman en büyüğünü en fazlasını gördü. Gereğinden fazla kan aktı. Biz, bir tek insanımızın dahi ölmeyeceği yarın yaratmak için mücadele ediyoruz. Tahir Elçi de yitirdiğimiz barış elçilerinden biriydi. Yaşam hakkını kutsal bilerek ayrım gözetmeksizin, üstündeki üniformaya bakmaksızın Allah'ın yarattığı her kula aynı kıymeti vermek, aynı değeri vermek her birini canım kadar aziz bilmek cesaret ister. Tahir Elçi o cesaretli insanlardan biriydi. Hepimiz öyle olmak zorundayız. Başka türlü bu topraklarda acıya son veremeyiz."

'Kan kanla temizlenmez'





Gelecek nesillere kardeşliği ve barışı miras bırakacaklarını söyleyen Demirtaş, kin ve düşmanlığın büyütülmemesini, kanın kanla temizlenmeyeceği bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.



Çözüm Süreci'nin başarıyla devam ettiği günlerde barıştan söz etmenin önemli olmadığını, o günlerde herkesin barış sevdalısı olduğunu ifade eden Demirtaş, "Önemli olan bugünlerde barışı sağlayabilmektir" dedi. Demirtaş, şunları kaydetti:



"Barış her hafta her ay değişen bir çizgi değildir. İlkeli ve onurlu bir duruştur. Herkes vazgeçebilir biz vazgeçemeyiz. Barış, bizim yaşam ve var olma gerekçemizdir. Savaş, silah ve çatışma insan doğasına aykırıdır. Asıl olan sorunlarımızı konuşarak çözmektir. Ölüm elbette ki olacaktır. Allah'ın emridir ama ecelimizle ölmek bu topraklarda yaşayan her çocuğun her gencin hakkıdır. Artık bu tür darbeleri durdurabilmek için bizler barış çığlığımızı yükseltmek zorundayız. İnşallah bu tür ölümler son bulur. Sadece dualarımızla yetinmeyeceğiz, barışın bir an önce bu topraklara gelmesi için mücadele edeceğiz."



'Üç can uğurladık'



Saldırıdan duydukları üzüntüyü dile getiren Demirtaş, Diyarbakır'da öldürülen polislerin de acısını paylaştıklarını belirtti. Demirtaş, "Aslında Diyarbakır'da üç can uğurladık .Her biri ana baba evladıdır. Her birinin yakın acısı vardır. Hepsinin acısını yürekten paylaştığımızı ifade etmek istiyorum ve her biri için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.