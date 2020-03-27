Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sosyal medyadaki sözde 'Esnaf Destek Paketi' uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde "Esnaf Destek Paketi" bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan uyarıda, bu tip paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Uyarıda, bu destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı.

Gerçek yararlanma şartları

Bakanlığın paylaşımında, Halkbank tarafından sunulan Esnaf Destek Paketi'ne ilişkin detaylar da yer aldı. Buna göre, daha önce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazinefaiz destekli kredi kullananlardan kredi borcu bitmiş olanlar doğrudan, kredi borcu devam edenler ise ortağı olduğu ESKKK kefaletiyle kredi kullanabilecek.

Kredi taleplerinde SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Bu krediden sadece esnaf ve sanatkar odalarına üye olanlar yararlanabilecek.

Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti talep edilmiyor.

TIKLAYIN - Albayrak: Türkşeker, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe bedelini erken ödeyecek

TIKLAYIN - Halkbank esnaflara kredi verecek

TIKLAYIN - Türkiye Bankalar Birliği, 3 ay anapara ve faiz ödemesi Çek Ödeme Destek Kredisi sunacak

TIKLAYIN - Kamu bankaları Koronavirüs'ten etkilenen firmalara 'işe devam' kredisi vereceğini duyurdu

TIKLAYIN - 6 bankadan daha ödemelere Koronavirüs ertelemesi

TIKLAYIN - Kamu bankaları kredi ödemelerini erteledi