6 bankadan daha ödemelere Koronavirüs ertelemesi

Finansbank, Denizbank, Yapı Kredi, BBVA Garanti, Odeabank ve Şekerbank Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bazı kredi ve taksit ödemelerinde erteleme ve öteleme kararları aldı

QNB Finansbank, Covid-19 salgını nedeniyle kişi ve kurumların yaşadıkları ekonomik sıkıntılara destek olmak üzere kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerine ödemeleri için erteleme desteği verdiğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda bankaya başvurarak kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebilecek.

Ayrıca, dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkanı sağlanacak. Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler çağrı merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Denizbank

DenizBank, Covid-19 salgınının ekonomik koşulları zorlaştırarak müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.



Banka'dan yapılan açıklamada bu dönemde müşteriler için alınan ekonomik tedbirler aşağıdaki gibi sıralandı:

1- Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.

2- Mobil, İnternet Şube, ATM, fastPay ve İletişim Merkezi üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemleri aksi belirtilene kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.



3- ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltilmiştir.



4 - Müşterilerimizin sağlığı için şubelerde yüz yüze hizmet verdiğimiz mesai saatleri 12.00 - 17.00 olarak düzenlemiştir. Mobil Şube, İnternet Şube, fastPay, ATM ve İletişim Merkezimiz üzerinden ise 7/24 hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Yapı Kredi

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Covid-19 salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi, şimdi de müşterileri için ekonomik destek paketini devreye soktu. Müşterilerini bu zor dönemde desteklemek üzere hazırlanan pakete göre:

Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

Bunlarla birlikte, geçen hafta duyurulduğu üzere, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden 1 ay boyunca ücret alınmayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi şubeleri, hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve tüm Yapı Kredi ATM’leri ise tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.

Açıklamada, "Yapı Kredi, bu zor dönemde de ülkesine ve milletine sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerine destek olmak için var gücüyle çalışmaya ve bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edecek" denildi.

Garanti BBVA'dan ödemeleri 30 Haziran'a öteleme olanağı

Garanti BBVA, müşterilerine kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini, ek koşulsuz 30 Haziran kadar öteleme olanağı sunacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, müşteriler için hazırlanan yeni olanaklar şöyle sıralandı:

Ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemeleri 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yeniden yapılandırma,

KOBİ’ler ile mikro ölçekli işletmelerin hâlihazırdaki finansal yükümlülüklerini karşılayabilmeleri adına, mevcut limitlerinin yanında, ihtiyaç durumunda proaktif limit çalışmalarıyla destekleme,

KOBİ’lerin nakit akışına destek olmak amacıyla tedarikçi finansman limitlerinde esneklik,

Bireysel müşterilere tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay süreyle ertelemenin yanı sıra kredi kartı borcu ödemelerinde de destek sağlanması,

Koronivirüs salgınından ağırlıklı etkilenen sektörler başta olmak üzere, ekonomik destek ihtiyacı duyan tüm kurum, şirket ve işletmelere, sektörüne uygun olarak ödemesiz dönem seçeneği de dikkate alınarak gerekli desteğin sağlanması,

Her türlü masraf ve komisyon itibarıyla, sıkıntıda olan müşterilere içinde bulunduğu mali durum dikkate alınarak kişi bazında değerlendirilip destek olunması.

Garanti BBVA, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12:00 – 17:00 arası şeklinde düzenledi.

Şekerbank

Şekerbank Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının mevcut kredi ve kredi kartı ödemelerini Haziran ayına kadar öteleyeceğini açıkladı. Şekerbank açıklamasında, KOBİ’lere, mevcut istihdamın korunması koşuluyla ek krodi olanağı sunulacağını belirtildi. Şekerbank’ın hazırladığı finansal pakette yer alan destekler şöyle:

Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20’ye kadar artırılması imkânı sağlanacak.

Şekerbank müşterileri internet şubesi ve mobil şube üzerinden yapacağı EFT ve havale işlemlerini 30 Nisan tarihine kadar ücretsiz gerçekleştirebilecek.

Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

Şekerbank, 23 Mart tarihinden itibaren şubelerindeki çalışma saatlerini de 12.00 – 17.00 arasında olacak şekilde düzenledi.

Odeabank

Odeabank, ödeme sıkıntısı çeken tüzel müşterilerin, ihtiyaç duymaları ve talep etmeleri halinde, 30 Nisan'a kadar olan anapara/faiz/taksit ödemeleri ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran’a kadar öteleneceğini açıkladı. Odeabank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı hazırladığı ekonomik destek paketini açıkladı:



Mali bünyesi olumsuz etkilenen sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyan tüzel müşterilere, vaka bazında değerlendirme yapılarak gerekli destek verilecek.



Bireysel kredi müşterilerinin, talep etmeleri halinde 30 Nisan 2020’ye kadar gelecek taksit ve kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecek.



Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan’a kadar hiçbir banka müşterisinden ücret alınmayacak.



Bankadan yapılan açıklamada, "Talepte bulunmak isteyen bireysel müşteriler 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi’ne başvurabilir, tüzel müşteriler ise kendi müşteri temsilcileri ile irtibata geçebilirler" denildi.