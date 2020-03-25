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Ekonomi

Kamu bankaları Koronavirüs'ten etkilenen firmalara 'işe devam' kredisi vereceğini duyurdu

Firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak

25 Mart 2020 15:16

3 kamu bankası kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu. 

Söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek.

Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacak. Kredi desteği, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacak.

 

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