Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gül‘ün “Aylık toplam gelirinin 81 bin TL” olduğu iddia edilmişti: Tutanaktaki maaş, bordroda yok

TBMM KİT Komisyonu’nda, dün, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın (Eximbank) 2017 ve 2018 yıllarına ait hesaplar görüşüldü. Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün üç yerden maaş aldığı iddiaları tartışma konusu oldu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bakan Yardımcısı Gül’ün, Bakan Yardımcığından 27 bin 917 TL, Eximbank'tan 10 bin 370 TL + yıllık 4 maaş ikramiye, Sun Express Yönetim Kurulu üyeliğinden 3 bin 750 euro, maaş aldığını iddia etmişti.

Oturumda konuşan Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Gül’ün Eximbank’tan herhangi bir yönetim kurulu ücreti almadığını söyledi.

Bu sözlerin ardından CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya “Eximbank Genel Kurul tutanağı var, diyor ki ‘Yönetim kurulu üyeleri 10 bin 370 lira maaş alır’” dedi. CHP’li Kaya’nın ardından tekrar söz alan Güney, diğer yönetim kurulu üyelerinin ücret aldıklarını, ancak Gül’ün almadığını tekrarladı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş da devreye girerek “Bakın, Şakir Bey ‘almıyor’ diyor. Sayın genel müdürümüze inanmayacak mısınız ya?” dedi. Kaya ise “Kendi iradesiyle almayabilir ama tutanakta var” hatırlatması yaptı.

Öte yandan Eximbank’ın takipteki alacaklarının 509 milyon lira olduğu, Emlak Katılım’ın 837 milyon liralık kredi için yasal takip başlattığı bilgisi verildi.

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