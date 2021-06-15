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CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, üçüncü yerden aldığı maaşı da tespit ettik

"Üç yerden toplam aylık geliri: 81.005 TL"

15 Haziran 2021 00:34

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün, aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu üyeliğinden de maaş aldığı ortaya çıkmıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bakan Yardımcısı Gül’ün, Eximbank’ta Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu da ortaya çıkardı. Gül'ün aylık toplam geliri 81 bin TL.

 Yavuzyılmaz, Gül’ün ayrıca Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığından aylık 10 bin 370 TL + yıllık 4 maaş ikramiye aldığını paylaştı.

Aylık toplam geliri 81 bin 5 TL olan Şakir Ercan Gül’ün aldığı ücretler şu şekilde:

  • Bakan Yardımcısı Maaşı: 27 bin 917 TL
  • Sun Express Yönetim Kurulu Ücreti: 3 bin 750 euro
  • Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı: 10 bin 370 TL + yıllık 4 maaş ikramiye

 

 

 

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