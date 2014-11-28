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Yaşam

Haydarpaşa'da yangından sonra ne değişti?

Haydarpaşa Dayanışması bugün saat 19:00’da Kadıköy Meydanı’nda buluşarak meşalelerle gara yürüyecekler

28 Kasım 2014 11:52

Bugün, Tarihi Haydarpaşa Garı’nın çatısında çıkan yangının dördüncü yılı. 10 yıldır gar ile ilgili hazırlanan otel ve benzeri projelere karşı çıkarak, bu tarihi yapının aslına uygun şekilde korunması için mücadele eden sivil toplum kuruluşları, bir basın toplantısı düzenleyerek verdikleri hukuki mücadeleyi anlattı.

Taraf'tan Billur Özgül'ün haberine göre, Haydarpaşa’nın ranta açılmak istendiğini, yangından sonra onarımda ciddi ihmaller söz konusu olduğunu, bir yıl çatısının açık kaldığını belirten Mimarlar Odası’ndan ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, “Boşuna uğraşmayın, 10 yıldır bütün bu projelerinize geçit vermedik, vermeyeceğiz” dedi. Öte yandan Haydarpaşa Dayanışması da bugün saat 19:00’da Kadıköy Meydanı’nda buluşarak meşalelerle gara yürüyeceklerini bildirdi.
 

 

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