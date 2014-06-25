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Haydarpaşa Garı otel yapılacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı İstanbul’un tarihi dokusunun bozulduğuna ilişkin tartışmalar hakkında konuştu

25 Haziran 2014 09:46

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul’un tarihi dokusunun bozulduğuna ilişkin tartışmalar hakkında konuştu. Ilıcalı, eski banliyö hattındaki tarihi istasyonların hepsinin korunacağını ve Haydarpaşa Garı’nıni gar olarak muhafaza edilip, yerine otel yapılmayacağını söyledi.

CNN Türk televizyonunda yayınlanan, Enver Aysever’in sunduğu Aykırı Sorular programına konuk olan Mustafa Ilıcalı İstanbul’daki trafik sorununa da değinerek, 3.Köprünün İstanbul’daki trafik yoğunluğunu azaltacağını, projenin sadece bir karayolu projesi olmayıp raylı sistemi de barındıran çok yönlü bir çözüm olduğunu belirtti.

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