Haydarpaşa, aslına uygun restore edilecek

2010 yılında yangın atlatan ve çatısı kül olan Haydarpaşa Garı’nın otele dönüşmesinin de önünü açacak projenin ilgili kısmı çıkartıldı. Buna göre Haydarpaşa Garı’nın restorasyonu aslına uygun şekilde yapılacak.

Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu yeni hazırlanan projenin Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandığını belirterek tarihi binanın aslına uygun restore edileceği için projeye ruhsat verdiklerini söyledi.

Nuhoğlu şöyle konuştu:

“Haydarpaşa Garı tarihi bir mirastır. Yangından sonra gar binası adeta kendi kaderine terk edilmişti. Devlet Demiryolları’nın binanın orijinal haline uygun bir restorasyon projesi hazırlaması sevindirici. Ama asıl olan Gar’ın eski tarihi fonksiyonuna dönmesi ve İstanbullulara bir gar olarak hizmet etmesi. Gar çevresi de sermayeye peşkeş çekilmemeli.”