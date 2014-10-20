Spa Gurusu Üstat Hu, egzersiz ve meditasyon üzerine kurulu zindelik felsefesi ‘Shaolin Kung Fu’ ve ‘Tai Chi’ uzmanı. Bugüne kadar 20 farklı ülkede 10 binden fazla kişiye eğitim verdi.

Hayatı daha kaliteli yaşamanın yollarını anlatan Üstat Hu (33) Çin’in Henan vilayetindeki Shaolin Tapınağı’nı çevreleyen küçük bir kasabada doğdu. Yedi yaşında, Çin’in Shaolin ve Sanda dövüş sanatları alanında en seçkin otoritelerinden biri olan amcası Shi Di Yu’nun işlettiği eğitim merkezine katıldı. Masaj, egzersiz, meditasyon alanında yüksek seviyede uzmanlık elde etti. 21 yaşında üstat unvanını aldı. Kariyeri boyunca Çin ve çeşitli ülkelerde binlerce öğrenciyi eğitti. “Shaolin Kung Fu’yu ve bu kültürü tüm dünyaya yaymak öncelikli amaçlarımdan biri” diyor.

Sibel Arna'nın Hürriyet'teki yazısına göre, Üstat Hu, egzersiz ve meditasyon üzerine kurulu Shaolin Kung Fu’yla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Zen felsefesini, geleneksel Çin dövüş sanatlarını ve geleneksel Çin tıbbını kapsar. İki günde bile hayatımızı değiştirebilecek bu felsefe yüzyıllar öncesine dayanıyor. İki günlük ya da altı günlük programlarda öğrendikleriniz hayatınızda kalıcı izler bırakıyor. Shaolin Kung Fu size mutluluk, öfke, korku ve üzüntü gibi temel duygularınızı bir araya getirmeyi, birleştirmeyi öğretir. Bu duyguları serbest bırakabildiğiniz zaman zihninizde gerçek huzuru ve dinginliği hissedebilirsiniz. Zen çay seremonisi ile duygularınızı dengelemeyi öğrenirken yaşam enerjiniz, yani Qi’niz ve kan dolaşımınız da dengelenir. Ayrıca fiziksel kondisyonunuz gelişir, kendinizi savunmak için de kullanabileceğiniz bir dizi hareket öğrenirsiniz. Tai Chi ise sadece zihniniz ve bedeniniz arasındaki koordinasyonu geliştirmekle kalmaz, eklemlerinize de iyi gelir. “

Üstat Hu, 24 Ekim’e kadar Bodrum’daki The Spa at Mandarin Oriental’de meraklılarına eğitim verecek.

Hayatı daha zinde yaşamak için 10 ipucu

1. Dünyayı dolaşın, görün ve karşınızdaki insanlara kalpten davranın.

2.Tatlar, beslenmede önemli yere sahiptir. Ekşi karaciğeri, tatlı dalağı, keskin tatlar kalbi, tuz böbrekleri ve baharatlı yiyecekler akciğeri yansıtır. Örneğin, fazla tuzlu yemek tüketmek böbreklerinize zarar verir. Yemek yerken sadece dengeli beslenmeye değil tatları da dengelemeye özen gösterin.

3. Düzenli olarak ve yeterli miktarda yemek yiyin; çok geç saatte yemek yemekten kaçının. Zengin bir kahvaltı, sade bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği öneririm.

4. Kaliteli bir uyku için doğru pozisyonu almak şarttır. Budizm’de ‘Jı Xiang Wo’ diye adlandırılan sağ yanınıza yatma pozisyonunu öneriyoruz. Fazla uykudan kaçının, kaliteli uyursanız 6 saat yeterli olacaktır.

5. Egzersiz yaparken sevdiğiniz bir ortamda olmalısınız. En güzeli doğaya dönmektir, denizi ya da dağları öneririm.

6. Kitap okuyun, yazı yazın. İkisi de gerçek birer içe bakış pratiğidir. Rahatlamak için Çin kaligrafisini deneyebilirsiniz.

7. Sevdiğiniz tür müziği ya da doğayı anımsatan yumuşak ezgiler dinleyin.

8. Daha fazla çay, özellikle en sevdiğiniz çayı tüketin.

9. Meditasyon yapın, kendinize temel duygunuzun nasıl olduğunu sorun ve bu duyguyu takip edin.

10. Aileniz ve arkadaşlarınızla konuşun, onlarla mutluluğunuzu da üzüntünüzü de paylaşın.