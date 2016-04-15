"Hayat kısa katil uzun" pankartına takipsizlik kararı

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart’ta düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Marmara Üniversitesi’nde yapılan anma eyleminde açılan ‘Hayat kısa katil uzun’ pankartını gerekçe göstererek ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi öğrencilere açılan soruşturmaya takipsizlik verildi.

İlerihaber.org'tan Meryem Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı katliamda hayatını kaybedenler için 14 Mart’ta Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde düzenledikleri anmada açılan ‘Hayat Kısa Katil Uzun’, ‘Hükümet İstifa’, ‘5 ayda 3. Patlama’, ‘Ölümlere alışmayacağız iktidarınız batsın’ şeklindeki pankartları gerekçe göstererek Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) üyesi öğrencilere ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

‘İfade özgürlüğü yalnızca lehte olmaz, rahatsız da edebilir’

Cumhuriyet Savcısı M. Sıddık Çinko ‘ifade özgürlüğünün yalnızca lehte olan fikirler için olmadığını, aynı zamanda muhalif, rahatsız edici, çarpıcı gelen fikirler için de geçerli olduğunu’ belirterek, yönetenlere yönelik yapılan eleştirilerin herhangi bir bireye yapılandan daha geniş olabileceğinin kabul edilebilir olduğunu ve suç teşkil etmediğinin altını çizdi.

Mum yakmak, kaybedenleri anmak Erdoğan’a hakaret sayıldı

Savcı Çinko suçlamaya delil olarak gösterilen söz konusu pankartlar ve anmada saldırıda yaşamını yitirenler için yakılan mumların tepkisel bir durum olduğunu belirterek, söz konusu ‘delillerin’ Cumhurbaşkanı’na hakaret içermediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.