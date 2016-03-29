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Mahkeme: Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu Anayasa'ya aykırı, TCK 299 iptal edilmeli

Öğrenciler hakkında kararın verilmesi için AYM'nin başvuruyu görüşmesi beklenecek

29 Mart 2016 15:17

Can Bursalı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin koridorlarına ve Fen Fakültesi’nin giriş kapısına 9 Aralık 2014'te Türkçe ve Arapça “Katil Hırsız Erdoğan” başlıklı Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun gazetesini astıkları gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten yargılanan Özgür Yılmaz ve Nuray Uçar adlı öğrencilerin davasında karar çıktı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunun anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçunu da kapsayan Türk Ceza Kanunu’nun 299’uncu maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verdi. İki öğrenci hakkında verilecek kararın ise, Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak başvurunun sonuçlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizce 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Cumhuriyetin Nitelikleri’ başlıklı 2. maddesine ve ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlıklı 10. maddesine aykırı düzenleme içerdiği kanaatine varıldığından, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 152. maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesi’ne, mahkememiz başvurusunun itiraz olarak kabul edilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin İPTALİNE karar verilmesi hususunda başvuruda bulunulmasına, mahkememizin bu dosyasında sanıklar haklarında görülmekte olan kamu davasında, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi’nce başvuru ile ilgili olarak verilecek kararın veriliği açıklanmasına kadar, Anayasa Mahkemesi kararının sonucunun beklenmesine karar verildi." 

 

"Bu karar tüm dosyaları etkileyecektir"

 

Öğrencilerin avukatı Özgür Urfa, “Bu düzenlemenin anayasaya ve AİHM kararlarına kararlarına aykırılığı tartışmasızdır. Kişileri özel olarak koruyan hükümlerin olması kabul edilemez niteliktedir. Binlerce yurttaşın Cumhurbaşkanı’nı eleştirdiği için yargılandığı ve tutuklandığı bu süreçte verilen karar tüm dosyaları etkileyecektir. Baskıcı ve otoriter politikaların eleştirilmesi hiçbir sekilde soruşturma konusu edilemez” dedi.

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