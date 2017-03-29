Havaray, 2019'da hizmete girecek

Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir arasında yapılacak olan havaray ihalesi tamamlandı, sözleşme aşamasına gelindi.

Havarayın 2019 yılının ilk aylarında hizmete alınması ve inşaatının da nisan ayı içinde başlaması planlanıyor.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Küçükçekmece Sefaköy-Başakşehir güzergahında çalışacak 15 km'lik havarayla yolculuk süresi 27 dakikaya inecek ve 15 bin kişilik yolcu kapasitesine sahip olacak. 30 dizi/set Havaray aracı ile hizmet verilecek.

Havaray, Sefaköy, Armoni Park, Borusan, Sanayi, Gümrük Yolu, Halkalı Merkez, Toki-1, Toki-2, Arena Park (Atakent), Masko, Ziya Gökalp, Atatürk Oto Sanayi 1, Atatürk Oto Sanayi 2, Başakkonutları, Onurkent, Oyakkent istasyonundan geçerek Fatih Terim Stadyumu istasyonunda son bulacak.

Güzergâh üzerinde; Kirazlı - Halkalı Metro Hattı ile Halkalı Merkez İstasyonu'nda; Yenikapı - İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü Metro Hattı ile Sefaköy İstasyonu'nda; Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı Arena Park İstasyonu'nda; Otogar - Bağcılar - Başakşehir Metro Hattı ile Başakşehir Konutları Metro İstasyonu'ndan diğer raylı sistem hatları ile entegrasyon sağlanacak.