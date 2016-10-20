İstanbul trafiği için 'havaray' projesi ihaleye açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul trafiğini rahatlatmak için havaray ve metro projeleri için düğmeye bastı. İBB, İstanbul'un genel, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir havaray projesini ve Marmaray'ın benzeri Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme metrosunu ihaleye çıkarıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ülke nüfusunun yaklaşık dörtte birini barındıran İstanbul'un trafik sorununa farklı çözüm yolları aranıyor. Güvenli, akıcı, ucuz, çevre dostu bir trafik akışının sağlanabilmesi için de yeni ulaşım sistemleri hayata geçirilmeye çalışılıyor.

İBB tarafından 2019 sonrası şehrin tamamının metroyla bağlanması planlanırken, trafiğe havadan çözüm bulması için havaray için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda yeni projeler üreten İBB, İstanbul'un genel, Sefaköy-Halkalı-Başakşehir havaray projesini ve Marmaray'ın benzeri Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme metrosunu ihaleye çıkarıyor.

Havaray'ın ihalelerinden biri, İBB İstanbul Geneli Havaray Projesi 14 Kasım 2016 tarihinde ihale çıkıyor. İstanbul Geneli Havaray Projesi hizmet alımı, açık ihale usulü ile İBB İhale İşleri Müdürlüğü'nde yapılacak. 9 Kilometrelik Havaray Projesinde işin tarihi, 365 (Üçyüzaltmışbeş) gün olarak belirlendi.

Başakşehir'e havaray

Şehrin hızla gelişen Başakşehir ve Halkalı bölgeleri de havarayına kavuşacak. Sefaköy'den başlayıp Halkalı'dan geçerek Başakşehir'e gidecek olan havarayın İstanbul'da trafiği rahatlatması bekleniyor. 2019'da hizmete açılması planlanan havarayın, Beylikdüzü, Bakırköy istikametindeki E-5 trafiğini rahatlatarak, Sefaköy-Halkalı civarı ve Halkalı Caddesi'nin nefes almasını sağlaması hedefleniyor.

Yapım süresi 810 takvim günü olarak belirlenen işin ihalesi elektro-mekanik ve ince işlerle birlikte araç alımını kapsıyor. İhale 7 Aralık 2016 günü saat 10.00’da İBB'nin Merter’deki binasında yapılacak. Sefaköy- Halkalı- Başakşehir Havaray hattının inşaat, elektro-mekanik işleri ve araç alımı için ihaleye çıkacak.

Marmaray'a benzer, metro geliyor

İstanbul'da önemli bir yere sahip olan Marmaray projesinin bir benzeri olarak nitelendirilen, Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme metro hattı için çalışmalar başladı. Boğaz'ı Kuruçeşme - Beylerbeyi arasından geçecek olan 20 kilometrelik hat için istasyon yerleri, zemin etüt çalışması, güzergah geçiş noktaları, yolcu rakamları gibi teknik ve istatistiki verileri hazırlamaya yönelik kapsamlı inceleme start aldı.

İBB de Kazlıçeşme’den başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar gidecek olan metro hattının ilk aşaması için çalışmaları hızlandırdı. Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme metro hattı ihalesi 26 Ekim'de gerçekleşecek. 20 kilometre uzunluğundaki projenin, işe başlama tarihinden itibaren 720 günde tamamlanması planlanıyor.

Kazlıçeşme - Söğütlüçeşme metrosu özellikle İstanbul'un kuzeyine hizmet edecek ve o bölgelerdeki yolculuk taleplerini karşılayacak. Metro hattı, Avrupa Yakası'ndaki Kazlıçeşme'den başlayıp, Boğaz'ı geçtikten sonra Anadolu Yakası'ndaki Söğütlüçeşme'de son bulacak.