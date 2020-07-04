Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama nedeni ile haklarında gözaltı kararı çıkartılan 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 114 kişi yaralandı. 189 kişinin çalıştığı belirtilen fabrikadaki kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldükleri öğrenildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamayla ilgili idari soruşturma açıldığı belirtildi.

Neler yaşanmıştı?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD’ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazları üç patlama tespit etti. Cihazlara göre, ilk patlama 11:05’te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18’de üç patlama kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gitti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hâlâ sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" demişti.

Ancak aynı fabrikada son 11 yılda meydana gelen patlamanın yaşandığı ortaya çıktı. Aynı fabrikada 2009 yılında meydana gelen bir patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. İki yıl sonra 2011 yılında meydana gelen patlamada ise fabrikada işçi olarak Hediye Hallac hayatını kaybetmiş, 10 işçi ise yaralanmıştı. Son olarak 2014'te yine aynı fabrikada bir patlama meydan gelmiş ve bu patlamada da enkaz altında kalan işçi Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetmiş bir işçi de yaralanmıştı.