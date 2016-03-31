Hava korsanıyla selfie çektiren adam: Bomba gerçek mi merak ettim!

Mısır uçağını Larnaka’ya kaçıran hava korsanıyla selfie çektiren İngiliz yolcu “Üstündeki bombanın gerçek olup olmadığını merak ettim” dedi

Mısır Havayolları'na ait yolcu uçağını önceki gün kaçıran Seyfeddin Mustafa ile selfie çektiren 26 yaşındaki İngiliz Ben Innes, ünlü oldu. Sanal ortamda "en iyi selfie" yorumlarının yapılmasına neden olan Innes, Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan eski eşi için uçağı kaçıran Mısırlı Mustafa'nın rehin aldığı dört yabancı arasında bulunuyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, İskenderiye-Kahire seferi yapan MS181 sayılı uçağı Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'na indirten hava korsanı Mustafa ile altı saat geçiren Innes, uzun süren bekleyiş sırasında Mustafa ile selfie çekip cep telefonu mesajıyla arkadaşlarına yolladı. Fotoğrafa, "Biliyorsunuz, bu çocuk korku nedir bilmez. Televizyonu açıp haberleri izleyin" notunu iliştiren Innes, arkadaşlarının fotoğrafı sanal ortamda paylaşmasıyla uluslararası üne kavuştu.

“Kaybedecek bir şeyim yoktu”

Hesap kontrol uzmanı olduğu belirtilen Innes, arkadaşlarına gönderdiği fotoğrafla onları paniğe sürükledi. Sabah saatlerinde kaçırılan uçağın içindeki rehin alma olayı öğleden sonra sone erince İngiliz basınına konuşan Innes ise selfie'nin hikâyesini şöyle anlattı: " Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Eğer gerçekten bomba taşıyor olsaydı zaten kaybedecek bir şeyim yoktu. O yüzden bombanın gerçek olup olmadığını anlamak için korsana daha yakınlaşmak istedim. Annem kaçırılan uçakta olduğumu öğrenince endişeden deliye döndü ve bana korsanın dikkatini çekmemem için elimden geleni yapmamı söyledi. Oysa korsanla selfie çektiğimden haberi bile yoktu."