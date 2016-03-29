Mısır uçağını Kıbrıs'a kaçıran hava korsanı teslim oldu

Mısır Havayollarını'na (EgyptAir) ait yolcu uçağını kaçırarak Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'na indiren hava korsanı elindeki 4 mürettebat ile 3 Batılı yolcuyu serbest bıraktıktan sonra teslim oldu. Seyfettin Mustafa adlı Mısırlı hava korsanı önce uçaktaki Mısırlı yolcuları serbest bırakmıştı. Üzerinde canlı bomba yeleği bulunan Mustafa, Larnaka’da eski eşi Marina Parashu’ya verdiği mektupta, Mısır cezaevlerinde bulunan bazı kadın hükümlülerin serbest bırakılmasını istemişti.

En az 60 kişi taşıyan MS181 sefer sayılı uçak, sabah saatlerinde Güney Kıbrıs'taki Larnaka Havalimanı'na indirildi.

Mısır havacılık yetkilileri, pilotun, üzerinde intihar yeleği olduğunu söyleyen yolcu tarafından tehdit edildiğini aktardı. Mısır Havacılık Bakanlığı, uçaktaki yedi kişi hariç herkesin serbest bırakıldığını açıkladı.

Mısır hükümet sözcüsü, hava korsanının İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Korsanın kimliği konusunda ise çelişkiler açıklamalar yapıldı. İlk açıklamalarda, uçağı kaçıran kişinin, İbrahim Samaha adlı bir öğretim üyesi olduğu iddia edildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ala Yusuf ise hava korsanının isminin Seyfettin Mustafa olduğunu söyledi.

Hava korsanının uçağı kaçırma motivasyonuyla ilgili iki iddia dile getiriliyordu. İlk iddia, hava korsanının Kıbrıs’ta yaşayan eski eşiyle görüşmek istediğiydi. Ancak, korsanın, eşine iletilmek üzere yazdığı mektupta siyasi talepler olduğu iddiası, eylemin siyasi olabileceği görüşünü güçlendirdi.

'Terörist değil, gerizekalı'

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Terörist değil, gerizekalı. Teröristler de manyak oluyor ama bu kadar aptal olmuyorlar. Bu adam öyle" açıklamasını yaptı.

Mürettebat ve 3 yolcu dışındaki

rehineleri serbest bıraktı

Hava korsanı ilk olarak kaptan pilot dahil dört mürettebat ve üç yolcu dışındakileri serbest bıraktı.

'Siyasi talepleri var'

İddiaya göre, üzerinde canlı bomba yeleği bulunan Mustafa, Larnaka’da eski eşi Marina Parashu’ya verdiği mektupta, Mısır cezaevlerinde bulunan bazı kadın hükümlülerin serbest bırakılmasını istedi.

Parashu, hava korsanı eski eşinin daha önce ismi açıklanan profesör olmadığını, geçmişte Mısır ordusunda subaylık yapan Seyfettin Mustafa olduğunu açıkladı. Mısır da daha sonra hava korsanının kimliğini doğruladı.

Teslim oldu

Yolcu uçağını kaçırarak Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Larnaka Havalimanı'na indiren hava korsanı elindeki 4 mürettebat ile 3 Batılı yolcuyu serbest bıraktıktan sonra teslim oldu. Seyfettin Mustafa adlı Mısırlı hava korsanı önce uçaktaki Mısırlı yolcuları serbest bırakmıştı. Üzerinde canlı bomba yeleği bulunan Mustafa, Larnaka’da eski eşi Marina Parashu’ya verdiği mektupta, Mısır cezaevlerinde bulunan bazı kadın hükümlülerin serbest bırakılmasını istemişti.

Kaçırılan uçağın içinde çekildiği iddia edilen görüntüdeki kişinin, hava korsanı olabileceği yorumları yapıldı.

Bir Mısır sitesinde yayınlan bu fotoğrafta hava korsanı Seif Eldin Mustafa, eski eşine verilmek üzere hazırladığı mektubu uçuş personeline uzatırken görülüyor. Kadın havalimanı görevlisinin başını ellerinin arasına alması, yaşadığı korkuyu gözler önüne seriyor...