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Yaşam

Türk hava sahasında 'uçak kaçırılma' paniği

Ukrayna’nın YanAir Havayolları pilotunun 'arıza' kodu yerine 'uçak kaçırma' kodunu girmesi paniğe neden oldu

07 Ağustos 2014 00:32

Ukrayna’nın RYanAir Havayolları pilotunun Türk hava sahasında yaptığı yanlışlık paniğe yol açtı.

Murat Çakır ve Hüseyin Aslıuyüce'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, K26242 sefer sayılı Airbus A-320 tipi Ukrayna uçağı, Polonya’nın Poznan kentine gitmek üzere Antalya Havalimanı’ndan saat 13.15’te kalkış yaptı. Uçak rotasında devam ederken kabin basıncında arıza meydana geldi. Bunun üzerine, uçağın kaptan pilotu acil durumu belirtmek için, transponder’da ’7700’ kodu yerine, "uçak kaçırılma" kodu olan ’7500’ kodunu girince, alarma neden oldu. Yanlış girilen kod nedeniyle uçak radarda "kaçırıldı" olarak görüldü. Daha sonra yapılan görüşmede yanlışlık yapıldığı anlaşıldı.

Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi, pilota "Acil durumunuzu iptal etmek için lütfen transponder’ınızı yeniden 5336’ya ayarlayın" diye talimat verince, pilot durumunu düzeltti. Bir süre bu şekilde uçan UR-CME kuyruk tescilli uçağın pilotu, daha sonra ’7700’ kodunu girdi ve arıza yapan uçak Bulgaristan’ın Burgaz şehrine zorunlu iniş yaptı.

 

İşte pilot ve kule görüşmeleri:

Pilot: Şu an 330 başta devam ediyoruz. Şu an her şey normal. Tırmanmaya devam etmek istiyoruz.

Kontrolör: Sorunu çözdünüz. Tırmanıyorsunuz, mutabık mıyız?

Pilot: Evet tırmanmaya devam ediyoruz.

Kontrolör: 15 bin feet’e tırmanıyorsunuz, doğru mu?

Pilot: Evet, Yalova istikametinde tırmanmaya devam ediyoruz.

Kontrolör: Acil durumunuzu iptal etmek için lütfen transponder’ınızı yeniden 5336 ayarlayın.

Pilot: Anlaşıldı, transponder 5336.

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