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Politika

Hatip Dicle aday olmuyor, Zana başvuru yapmadı

Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın, 5 Mart’ta adaylık başvurusu biten partisine şimdiye kadar başvuru yapmadığı ortaya çıktı

09 Mart 2015 17:35

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı ve HDP İmralı heyetinde yer alan Hatip Dicle, milletvekili adayı olmayacak. İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede de adaylığı gündeme gelen Hatip Dicle’nin bunu istemediği belirtildi. Siyasi yasağının bitmesinin ardından HDP’ye üye olan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın, 5 Mart’ta adaylık başvurusu biten partisine şimdiye kadar başvuru yapmadığı ortaya çıktı.

Ferit Aslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, yıllarca cezaevinde kalan ve son olarak KCK ana davasından 5 yıl tutuklu kalan DTK Eş Genel Başkanı Hatip Dicle’nin 7 Haziran seçimlerinde aday olmayacağı belirtildi. HDP’nin İmralı heyetinde yer alan ve Diyarbakır’da milletvekilliği adaylığına kesin gözüyle bakılan Hatip Dicle’nin aday olup olmama konusunun İmralı’da Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede gündeme geldiği halde aday olmayacağını söylediği bildirildi. Dicle, 16 Şubat’ta başlayıp 5 Mart’ta biten süre içerisinde adaylık başvurusunda bulunmadı. Dicle’nin Öcalan’a İmralı’daki görüşmede HDP heyeti ile çalışmak ve halkı örgütlemek için milletvekili olmaya gerek olmadığını da söylediği belirtildi.

Hatip Dicle’den sonra milletvekilliği seçiminde adaylığına yine Dicle gibi kesin gözüyle bakılan Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın da geçen Cuma günü HDP’ye üye olduğu ancak, şimdiye kadar milletvekilliği adaylığı başvurusu yapmadığı belirtildi. Zana’nın 5 Mart’ta biten adaylık başvurusundan sonra aday olup olmayacağının da şimdilik netlik kazanmadığı ve kendisinin kararının beklendiği kaydedildi.

 

Dicle, aday belirleme komisyonunda yer alacak

 

Milletvekilliği adayı olmayacağı belirtilen Hatip Dicle’nin, HDP’nin milletvekili adaylarını belirleme komisyonunda DTK Eş Genel Başkanı sıfatı ile yer alacağı belirtildi. Aday belirleme komisyonunda HDP Eş Başkanları Selehattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle, Selma Irmak, DBP Eş Başkanları Emine Ayna, Kamuran Yüksek ile HDK Eş Sözcüleri Ertuğrul Kürkçü ve Sebahat Tuncel yer alacak.

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