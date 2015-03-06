CHP'li Celal Doğan, HDP'den aday oluyor

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve uzun yıllar Gaziantepspor Başkanlığı'nı yürüten Celal Doğan’a adaylık için teklifte bulundu. Doğan, HDP'nin teklifini kabul ettiğini söyledi.

Radikal’den Ercan Sarıkaya’ya konuşan Celal Doğan şunları söyledi: "Üç gün önce İstanbul 'da Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder ile bir yemek yedik. Bu yemekte HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın bilgisi dahilinde bana milletvekili adaylığı teklif ettiler. Ben de teklife prensip olarak 'evet' dedim. Şimdi onlar parti kurullarında bu kararı değerlendirecekler" dedi

34 yaşında milletvekili oldum

CHP 'den daha istifa etmediğini söyleyen Celal Doğan "CHP'nin benden bir talebi olmadı. Ben de bir talepte bulunmamıştım. Zaten vekil olmayı düşünmüyordum. Biliyorsunuz 34 yaşında milletvekili olmuştum. HDP'den teklif gelince Türkiye'nin demokratikleşme sürecine ve sorunlarının çözümüne katkım olabileceğini değerlendirdim ve teklifi kabul ettim. HDP'den bana bu il olsun şu il olsun gibi bir teklif olmadı. İl konusu ve benim kararımı onlar kurullarında değerlendirecek onların kararı sonrası ben de CHP'den istifa edip HDP'ye katılacağım" şeklinde konuştu.

Celal Doğan kimdir?

1 Ağustos 1943’de Gaziantep’in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu’nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1973–1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi. 1980’e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü.

1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999’da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

Doğan 1993 ve 2006 yılları arasında Gaziantepspor kulübünün başkanlığını yaptı. Onun döneminde Gaziantepspor hep başarılı sezonlar geçirdi. Gaziantepspor'a tarihinin en başarılı dönemlerini yaşatan Celal Doğan, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Gaskispor, Büyükşehir Belediyesporu kurarak Gaziantepspor'un altyapısı olmalarını sağlamıştır. Bu takımlardan yetiştirilen başarılı genç futbolcuları Gaziantepspor'a ucuz alıp dört büyüklere bonservislerini yüksek fiyatlara satmasına rağmen Gaziantepsporu Türkiye Süper Liginde şampiyonluğa kadar oynatabilmiştir. Onun döneminde Gaziantepspor 2 defa İntertotoya, 3 defa UEFA Kupasına katılmış Hapoel Tel-Aviv, FC Zimbru ve RC Lens takımlarını eleyerek UEFA'da ilk 16 takım arasına kalmayı başarmıştır.İtalyan devi Roma'yı Gaziantep'te yenerek bir ilki başarmasını sağlamıştır.