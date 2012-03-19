Hatice Nergis'e nakledilen yüzün sahibi koca şiddetinden intihar etmiş

T24 - Türkiye’nin ilk kadın yüz naklinden iki büyük dram çıktı. Tüfekle yüzü parçalanan Hatice Nergis’e nakledilen yüz, koca dayağının intihara sürüklediği Olga Aygün’e ait çıktı.

Ankara Gazi Üniversitesi’nde yapılan ilk kadın yüz naklinin ardında, korkunç bir dram olduğu belirlendi. Koca şiddetinden bunalarak önceki gün beyin ölümü gerçekleşen ve yüzü dahil karaciğeri ve böbreklerini de bağışlayarak Hatice Nergis’e umut olan 28 yaşındaki Olga Aygün’ün, koca şiddetinden bunalarak intihar ettiği belirlendi.



Polis önlem almadı



Damla Güler'in Vatan gazetesindeki haberine göre; Moldovya asıllı Olga Aygün ile Mehmet Salim Aygün, uzun yıllar beraberlik yaşadıktan sonra Kasım 2011’de dünya evine girdi. Çiftin 7 yaşında Amelya ve 5 yaşında Samim adında iki çocuğu vardı. Ancak Olga Aygün, Üsküdar’da otopark çalıştıran ve alkolik olduğu öne sürülen koca Mehmet Salim Aygün’den sürekli şiddet görüyordu. İddiaya göre çiftin kavgaları defalarca polise bildirilmiş ancak eve gelen polis “aile arasında olur” diyerek oradan ayrılmıştı. Gördüğü şiddet nedeniyle psikolojik bunalım yaşan Olga Aygün çareyi intihar etmekte buldu. 9 Mart günü eşi Salim Aygün’ün arkadaşları ile birlikte deniz kıyısına içki içmeye gitmesini fırsat iblen genç kadın, yatak odasında kendisini elektrik kablosuyla tavana asmaya çalıştı. Ancak kablonun kopması nedeniyle başarılı olamayan Aygün, daha sonra salona geçti ve burada kendisini iple astı. Aygün’ün cansız bedenini salona giren 7 yaşındaki kızı Amelya gördü. Minik kız hemen babasını arayarak korkunç haberi verdi.



‘Günahları bağışlanır’



Arkadaşları ile birlikte eve gelen Salim Aygün, eşinin cansız bedenini kucaklayarak hastaneye koştu. Hastaneye ulaştığında kalbi durmuş olan Aygün’ün kalbi doktorların yoğun çabası sonucu çalıştırıldı. Ancak genç kadının hırpalanmış bedeni 8 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra önceki gün yaşam savaşını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen Olga Aygün’ün 2 böbreği, karaciğeri ve yüzü organ sırasında bağış bekleyen hastalara nakledilmek üzere alındı. Olayın ardında eve bir daha uğramayan Salim Aygün’ün ise organ bağışlama işinin bir hayır işi olduğunu belirterek, eşinin günahlarının bağışlanması için organlarını bağışladığını söyledi.



Hatice’ye umut oldu



Aygün’ün ailesinin bu kararı Kahramanmaraşlı Hatice Nergis’e umut oldu. O dönem ilköğretim son sınıf öğrencisi olan Nergis, okul çıkışı geldiği evde babasına ait av tüfeği ile oynamaya başlamış ve iddiaya göre tüfeğin patlaması sonucu yüzü paramparça olmuştu.