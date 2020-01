Üçüncü yüz nakli yapılan hastanın durumu iyi

T24 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndan yapılan yazılı açıklamada, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Selahattin Özmen, Prof. Dr. Sühan Ayhan, Yrd. Doç. Dr. Serhan Tuncer, Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Fındıkçıoğlu ve plastik cerrahi asistanlarından oluşan 12 kişilik plastik cerrahi ekibinin gerçekleştirdiği 11 saatlik ameliyatı takiben hastanın sorunsuz bir şekilde hastanenin transplantasyon yoğun bakım ünitesinde takip edildiği belirtildi.

Ameliyatın, önceki tüm yüz nakillerine göre daha uzun sürdüğüne işaret edilen açıklamada. "Bunun nedeni yapılan işlemin 3 boyutlu rekonstrüksiyon olmasıdır. Üst çene ve damak kemiği, üst dudak ve alt dudağın bir kısmı, üst çene dişleri ve burun kemikleri, septum ve kıkırdak yapılarının mevcut yüz kemikleri ve çene yapısıyla tam uyumunu sağlamak için en az 6 saatlik ek bir çaba gerekmiştir" denildi.

Uyutulmaya devam edilecek

Hastanın ameliyat sonrası ilk gecesini oldukça rahat geçirdiği de ifade edilerek, "Genel durumu şu an için iyi, her şey yolunda seyretmektedir. Bugün de takiplerinin stabil seyretmesi planlanarak uyutulmaya devam edilecektir. Etik nedenlerden dolayı hastanın görüntüsünün şu an için verilmesi uygun görülmemektedir" denildi.

Hasta hakkında bilgilerin günlük olarak Gazi Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından verileceği belirtilerek, hastanın bugün sabah itibariyle ailesine gösterildiği bildirildi.

Açıklamada. bu nakilin gerçekleşmesindeki en önemli desteği veren, en zor anlarında, böyle önemli bir karar vererek hastaya umut ışığı olan vericinin yakınlarına da teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte yakın ilgisini esirgemeyen ve arayarak desteğini bildiren Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ'a, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Şencan'a, Organ nakillerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Halil Sur'a teşekkür ederiz. Nakil sürecinin tamamında ekibimizle birlikte olan Sayın Dekanımız ve Başhekimimiz Prof. Dr. Sacit Turanlı'ya ayrıca çok teşekkür ederiz. Hastamızın ameliyatında ve takip sürecinde bir an için bile ilgilerini esirgemeyen ve hastamızın başından bir an

olsun ayrılmayan Dr. Cengiz Bekir Demirel ve Dr. Yusuf Ünal nezdinde tüm anestezi ekibine, ameliyat ve servis hemşirelerimize ve hastamızın takibinde değerli katkıları bulunan bütün branşlara teşekkür ederiz. Hastanemiz transplantasyon koordinatörü Hemşire Emine Singin başta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi transplantasyon koordinatörleri Dr. Cem Kahraman'a ve Hemşire Didem Gürsoy'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca, verici dokunun alımı esnasında yardımlarını esirgemeyen İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinden Dr. Şevket Gökhan Beyhan'a, transfer aşamasında yardımlarını esirgemeyen 112 acil sağlık ekibine, organ nakli koordinasyon merkezi ulaştırma birimine de teşekkürü borç biliriz."