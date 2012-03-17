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Türkiye'nin üçüncü yüz nakli bir kadına yapıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen yüz nakli operasyonunun tamamlandığı öğrenildi

17 Mart 2012 16:09

T24 - Akdeniz ve Hacettepe Üniversitelerinin ardından Türkiye'nin üçüncü yüz nakli, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre plastik cerrahi bölümünden Doç. Dr. Selahattin Özmen başkanlığındaki bir ekip tarafından saat 11.00'de başlatılan operasyon, yaklaşık 5 saat sürdü.

Operasyonda, Kahramanmaraş'ta silahla intihar girişiminde bulunan 19 yaşındaki bir kıza, İstanbul'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yüzü nakledildi. Yük nakli operasyonu yapılan genç kızın yüzüne daha önce onlarca kez operasyon yapıldığı ancak ameliyatların istenen sonucu vermemesi üzerine genç kızın yüz nakli için Gazi Üniversitesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Tokuçoğlu ve operasyonu gerçekleştiren Dç. Dr. Selahattin Özmen'in operasyonla ilgili bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Selahattin Özmen, kendilerine başvuran hastalardan birine dünyada ilk defa gerçekleşecek, “saçlı deri dahil yüz nakli” planladıklarını söyledi.

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