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Hatay'daki TIR'ı durduran savcının görev yeri değişti

Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın görev yeri değiştirildi

06 Ocak 2014 16:20

Hatay'da 'mühimmat yüklü' olduğu iddiasıyla bir TIR'ı durdurmak isteyen ancak, TIR'da arama yapamayan, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10'uncu maddesiyle yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman'ın görev yeri değiştirildi.

Geçtiğimiz hafta, Hatay-Kırıkhan yolunda bir TIR’ı, Suriye’ye kaçak yollarla silah ve mühimmat taşıdığı iddiasıyla durduran ancak TIR’a eşlik eden MİT görevlilerince araçta arama yapmasına izin verilmeyen savcı Özcan Şişman’ın görev yeri değiştirildi.

Adana Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10'uncu maddesiyle yetkili olarak görev yapıyordu.

 

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