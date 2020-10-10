Bakan Pakdemirli: Hatay'da 3 ilçeye yayılan orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarını kontrol altına alındığını açıkladı. "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor" diyen Pakdemirli, 4 kişinin gözaltında olduğunu kaydetti. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede dün saat 10.15 sıralarında trafo patlaması nedeniyle çıktığı düşünülen orman yangını, şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı. Şiddetli rüzgârın çalışmaları zorlaştırması nedeniyle, yangına havadan müdahalede de güçlük yaşandı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle birçok mahalle boşaltıldı.

Sarımazı Mahallesi'nde polis ekipleri, bazı evlerin boşaltılması ve araçların kaldırılması için anonslar yaptı. Evlerini terk eden ve araçlarına binen vatandaşlar, bölgeden uzaklaştı.

Alevler bazı ev ve iş yerleriyle Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı.

Belen ilçesindeki yangın, rüzgârın da etkisiyle İskenderun ilçesi kırsalına da sıçradı.

GALERİ | Yangın yerleşim birimlerini tehdit ediyor

Valilikten açıklama: Gözaltına alınanlar var

Yangına ilişkin olarak Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir.

İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.



Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA’ lar görev yapmakta kolluk kuvvetlerimizde kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."

AFAD: 542 kişi tahliye edildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD), yangın nedeniyle 542 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Pakdemirli: Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, saat 19.30 civarında dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını bildirdi. "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" diyen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı: "Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor."