Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi
10 Ekim 2020 13:38
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Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
29
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
39
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
49
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
59
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
69
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
79
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
89
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı
99
Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı