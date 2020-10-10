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Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangın, yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi

10 Ekim 2020 13:38

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Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

29

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

39

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

49

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

59

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

69

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

79

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

89

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

99

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim birimlerine ulaştı

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