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Spor

Hasta olduğu için oynamayan Balotelli, eleştirilere fotoğrafla isyan etti: Ateşim 38,7 derece!

FA Kupası'nda Blackburn'le karşılaşan Liverpool, maça Balotelli'den yoksun çıkmasına rağmen 1-0 kazanmayı başardı

09 Nisan 2015 23:31

Liverpool'un İtalyan futbolcusu Mario Balotelli, Blackburn ile oynanan Federasyon Kupası maçında oynamadı. Hasta olduğu gerekçesiyle forma giyemeyen Balotelli kendisine gelen eleştirilere instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile yanıt verdi. Fotoğrafta, Balotelli’nin ateşinin 38,7 derece olduğu görülüyor.

Liverpool, İngiltere Federasyon Kupası tekrar maçında Blackburn'ü deplasmanda 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Ancak Kırmızılar bu maça önemli bir isimden yoksun çıktı.

Mario Balotelli, takımla birlikte Ewood Park'a gitmesine karşın maç günü hasta olduğu gerekçesiyle forma giymedi. Ntvspor'da yer alan habere göre, Balotelli'nin bu kritik maçta takımını yalnız bırakması bazı futbol yorumcuları tarafından eleştiriyle karşılandı.

Eski futbolcu ve yorumcu Robbie Savage, Balotelli'nin maçı kaçırmasıyla ilgili olarak, "Federasyon Kupası çeyrek finalinde oynayamamak "acınası" değil mi? Ne kadar hasta olduğunu bilmiyorum ama kendini biraz kötü hissediyorsun diye böyle bir maçı kaçırmak saçmalık" ifadelerini kullandı. Balotelli'nin Savage'a yanıtı ise gecikmedi. İtalyan futbolcu, kendisine inanmayanlar için instagram hesabından hasta olduğunu gösteren bu fotoğrafı paylaştı:

"Hiçbir şey takımımı izlememe engel olamaz. Bu kez neden oynayamadığımı biliyorsunuz en azından" ifadelerini kullanan Balotelli, takımına turu getiren golün sahibi Coutinho'yu da tebrik etti.

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