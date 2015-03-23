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Spor

Rakibine kızan Balotelli'yi Liverpool taraftarları durdurdu

Hakem Martin Atkinson, iki oyuncunun yanına geldiğinde tansiyonun düştüğünü fark etti ve her iki oyuncu için de kartına başvurmadı

23 Mart 2015 00:47

İngiltere Premier League’in 30. haftasında Liverpool ile Manchester United arasında oynanan mücadelede yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Karşılaşmanın son bölümlerinde Manchester United forması giyen Chris Smalling ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kalan ve saha kenarındaki reklam panolarına çarpan Mario Balotelli bir hayli sinirlendi.

O anlık siniri ile Chris Smalling’in üzerine yürümeye yeltenen Balotelli, tam o sırada saha kenarındaki taraftarlar tarafından sakinleştirildi ve rakibinin üzerine yürümekten vazgeçti. Müsabakanın hakemi Martin Atkinson, iki oyuncunun yanına geldiğinde tansiyonun düştüğünü fark etti ve her iki oyuncu için de kartına başvurmadı.

 

 

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