Hasan Saltık son yolcuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında yaşamını kaybeden yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor.

Saltık bugün Kartal Cemevi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in yanı sıra oyuncu Turgay Tanülkü, Oktay Kaynarca, Kubat, Yavuz Bingöl, Sedat Anar, Mazlum Çimen, Cengiz Özkan'ın da arasında bulunduğu sanat dünyasından bir çok isim katıldı.

Kartal Cemevi'nde gerçekleştirilen cenaze töreninde, Saltık'ın eşi Nilüfer Saltık, abisi Kemal Saltık, çocukları Ekin ve Helin Saltık taziyeleri kabul etti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, yaptığı açıklamada "Hasan Saltık uzun yıllardır müziğimize emek veren, müzik kültürümüzün yaşaması için yoğun gayret gösteren önemli bir kültür insanıdır. Bu coğrafyada neşet eden türkülerin, şarkıların, ağıtların, boşlukların tespitinde ve yayılmasında önemli hizmetleri olmuştur. Bu toprakların, Anadolu'nun duygusunu, sahasını, nefesini günümüze taşıyan ve geleceğe aktarılmasının da zeminini oluşturan isimlerdendir" dedi.

Yılmaz, toplumun her kesiminde vefat haberinin üzüntüyle karşılanmasının temel sebeplerinden birisinin de Hasan Saltık'ın Anadolu kültürünü, iklimini, hoşgörüsünü, sazını, sözünü, geleneklerini, renklerini ve zenginliğini yaşatma gayreti olduğu kaydetti.

Hasan Saltık'ın hayatında da vefatında da bu gayretlerin yansımalarının görüldüğünü belirten Yılmaz, "Bu kültür ve ülkemiz insanı kendisine yapılan hizmeti asla unutmaz, derin hafıza kodlarını kaydeder. Vakti geldiğinde de ortaya koyar. Hasan Saltık bundan sonra bu hizmetleriyle de hatırlanmaya devam edecektir. Bugün bu cenaze merasiminde de bu hatırlayışın ve derin hüznün yansımalarına şahit oluyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu hatıranın yaşaması için gerekli çalışmaları ifa edecektir. İnanıyorum ki onu sevenler şimdi türküler kadar mahzun, şarkılar kadar hüzünlü" değerlendirmesini yaptı.

Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Saltık'ın hem bir dost hem de bir insan olarak dostluğuyla, candanlığıyla çok özel biri olduğunu belirterek, "Müzik dünyamız için de büyük bir kayıp oldu ve çok erken bir kayıp oldu" dedi.

İlkan, şunları kaydetti;

"Onu çok arayacağız, çok özleyeceğiz. Her şeyden önce yurt dışında gittiğimiz müzik fuarlarında ve burada müzik dünyası içindeki yapım şirketleri ve meslek birlikleri adına çok büyük katkıları olan biriydi. Hani bir söz vardır, 'Sağlığında bilmeyiz de kadrini ölümünde mermerden yaparız kabri.' diyoruz ama sağlığında da değeri bilinenlerdendi.

O tek başına koca bir müzeydi, müzik dünyamızın en gizli kalmış deyişlerini, ağıtlarını, türkülerini ve hatta o çok değerli, sonradan öğrenmekten onur ve gurur duyduğumuz ozanlarımızı bizim yüreğimize ve gönlümüze serpti"

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Topal, bütün müzik camiasına baş sağlığı dileyerek, "Hasan Saltık ağabeyimiz bizim müzik camiasında çok önemli bir isimdir. Anadolu müziğine çok büyük emekleri olan bir yapımcıdır" düşüncesini dile getirdi. Törenin ve cenaze namazının ardından, Hasan Saltık'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.

Hasan Saltık kimdir?

Hasan Saltık, 1964'te Tunceli Hozat'ta doğdu.

Saltık, amcasının oğlu Rahmi Saltık’ın plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan geniş bir arşiv malzemesini yayımladı.

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