Hasan Saltık hayatını kaybetti

Yapımcı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık geçirdiği kalp krizi nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesinin Bodrum'dan İstanbul'a getirileceği belirtildi.

Bodrum'da ailesiyle tatil yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hasan Saltık'ın ölüm haberini müzisyen Ferhat Tunç, sosyal medya hesabından duyurdu. Tunç, "Kalan Müzik'in sahibi ve hemşerimiz Hasan Saltık’ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun" dedi.

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Hasan Saltık kimdir?

Hasan Saltık, 1964'te Tunceli Hozat'ta doğdu.

Saltık, amcasının oğlu Rahmi Saltık’ın plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan’dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan geniş bir arşiv malzemesini yayımladı.