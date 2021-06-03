Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık kalp krizi nedeniyle vefat etti. Saltık'ın ani ölümünün ardından siyasetten sanata pek çok isim başsağlığı mesajı paylaştı.
03 Haziran 2021 00:09
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Saltık'ın acı haberini alan dostları sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. İşte o paylaşımlardan bazıları...
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık'ın ölümü büyük üzüntü yarattı; işte ardından paylaşılan mesajlar
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