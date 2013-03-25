Hasan Cemal'in Kandil röportajı için twitter'da ne konuşuldu?

Gönderdiği yazı yayımlanmayınca 15 yıl çalıştığı Milliyet gazetesinden ayrılmak zorunda kalan Türk basının usta ismi Hasan Cemal’in Kandil’de PKK liderlerinden Murat Karayılan’la yaptığı söyleşi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Cemal’in Karayılan’la yaptığı söyleşi ilgiyle okunurken, Milliyet’ten ayrılmasının ardından büyük bir röportaja imza atan Cemal’e Twitter'da tebrik mesajları yağdı.

Hasan Cemal, Abdullah Öcalan'ın “PKK'nın silahlı unsurlarının Türkiye sınırlarının ötesine çekilmesi aşamasına gelindiği" açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği Kandil'de KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ile buluştu.

Ateşkes süreci konusunda ilk kez konuşan Karayılan, Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'nın beklentileri ve ne yapacağına ilişkin olarak Hasan Cemal'in sorularını yanıtladı.

Hasan Cemal, Öcalan'ın çağrısının ardından yeni sürece ilişkin olarak ilk kez kendisine ayrıntılı bir mülakat veren Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat görüştü.

Hasan Cemal’in Murat Karayılan’la yaptığı görüşme Twitter’da da çok konuşuldu. Türkiye’nin T24’ten okuduğu Karayılan söyleşine gazeteciler büyük ilgi gösterdi. İşte Türk basınında önde gelen bazı isimlerinin Twitter’dan Hasan Cemal’in Murat Karayılan söyleşisine dair görüşleri şöyle:

İsmet Berkan ‏@ismet_berkan: Seçmece: Hasan Cemal'in Kandil'de Karayılan ile yaptığı söyleşi...

Amberin Zaman ‏@amberinzaman: Esas hikaye ! Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat

sanem altan ‏@AltanSan: Sadece kendin olarak alinan 'intikam'a bayiliyorum.. hasan cemalin Murat Karayılan rop..Kandil'de 5,5 saat

Faruk Mercan ‏@farukmercan: Hasan Cemal'in dün Kandil'de Murat Karayılan ile yaptığı bu konuşmayı okuyun. Zorlu bir süreç var önümüzde...

Ahmet Yeşiltepe ‏@ahmetyesiltepe: Top story: Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat

Fuat Kozluklu ‏@fuatkozluklu: Hasan Cemal'in Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat süren röportajı...

Kadri Gürsel ‏@KadriGursel: Geç kaldım ama tvitlemesem hiç olmazdı: Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat

cüneyt özdemir ‏@cuneytozdemir: Gazetecileri gazetelerinden atabilirsiniz ama gazetecilikten atamazsınız demiştim. Buyrun Hasan Cemal Kandil'de

Ezgi Basaran ‏@ezgibasaran: Hasan Cemal yine yapacağını yaptı. Çok önemli bir Karayılan röportajı.

rusen cakir ‏@cakir_rusen: Güne Hasan Cemal'in Karayılan söyleşisini okuyarak başladım.

Karin Karakaşlı ‏@KarinKarakasli: Hem en ihtiyaç olan bilgi hem de onurlu tavır, Hasan Cemal klasiği ve t24 gerçeği...

Abdülhamit Bilici ‏@ahamitbilici: İşte Karayılan'ın sınır dışına çekilme şartları." Herşey tamam,PKK silah bırakıyor" havasındakiler dikkatli okusun!

uğur gürses ‏@ugurses: Hasan Cemal işini yaparak yanıt vermiş olanlara

rober_koptas ‏@rober_koptas: çekilme sürecinin zorlukları, meclis güvencesi, anayasa, apo'nunözgürlüğü. hasan cemalin karayılan rop.ünden kısadan uzun vadeye başlıklar.

Vahap Coşkun ‏@vahap_coskun: Hasan Cemal, gazetecilik yapmaya devam ediyor. Murat Karayılan ile yaptığı 5.5 saatlik görüşme

Selin Girit @selingirit: Gazeteciler öyle kolay susturulamaz efendim. Buyrun: Hasan Cemal'in Kandil röportajı

Orhan Bursalı ‏@ORHANBURSALI: RTE ÖYLE KAPIP KAÇAMAYACAK: Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat

M Alp Dağıstanlı ‏@MAlpDagistanli: Karayılan çok önemli şeyler söylüyor. Çok iyi röportaj. Helal Hasan Cemal'e. Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat

hilmi hacaloğlu ‏@hilmihacaloglu: Hala okumamuş olanlar için Hasan Cemal'in Karayılan röportajı!.. "Çekilme için en erken tarih, sonbahar"

Mehmet Bekaroğlu ‏@MBekaroglu: Hasan Cemal’in Murat Karayılan röportajı.

Serkan Ocak ‏@serkanocakkk: Hasan Cemal'in yeni Murat Karayılan röportajı. Öcalan'ın açıklamasına ek önemli detaylar var. Okumayanlar için...

Esra Arsan ‏@esraarsan: hasan cemal hala muhabir. birand icin...Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat

Fatih Vural ‏@fatihvural_: Hasan Cemal, Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat görüşmüş

Dinçer Gökçe ‏@DinerGke: Murat Karayılan'ın açıklamaları bizdeki bazı gazetecilerin nedenli bir hayal aleminde yaşadıklarını da ortaya koyuyor

Cemal Tuncdemir ‏@CemalTdemir: Hasan Cemal'in röportajının t24'te yayınlanması medyada yeni bir dönemin de işareti aynı zamanda

Ali Akel ‏@akelali: Hasan Cemal bir kez daha (üçüncü) Kandil'de... Hasan Cemal

Deniz Ülke Arıboğan ‏@DenizUlke: İyi bir gazeteciye gazete gerekmiyor. Hasan Cemal gazeteciliğin hasını yapmış bile..

Gülseren ONANÇ ‏@gulserenonanc: işte gerçek gazetecilik Hasan Cemal gibilerin gazetecilik yapmasi için işadamlarının gazetelerine ihtiyacı yok.

murat sabuncu @muratsabuncum: Gazetecılık..her kosul ve sartta.."@t24comtr: Hasan Cemal'in Kandil röportajı

kanat atkaya @katkaya: Hasan Cemal'in röportajını hangi yuzle alintilayacak acaba Deya Sazak Milliyet'te? Görmese de olmaz. Çok hazin tabii...

Hüsamettin Onanç @husamonanc: @DOGANAKINT24 kutluyorum t24 den muthis bir gazatecilik atagi.H. Cemal harika bir is yapmis.Zavalli patronu ne kaybettigine yansin.

Ömer Faruk Gergerlioğlu: Onu bordro'dan çıkarıyorlar ama o işini gazeteciliğini yapıyor Tebrikler Hasan Cemal