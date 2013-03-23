Hasan Cemal'in Kandil röportajı yarın T24'te!

Gönderdiği son yazının gazetede yayımlanmayacağı bildirilince yaklaşık 15 yıldır yazdığı Milliyet ile yolları ayrılan Hasan Cemal, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Diyarbakır'daki Nevruz Meydanı'nda açıklanan tarihi çağrısının hemen ardından Kuzey Irak'a gitti. Cemal, Öcalan'ın "PKK'nın silahlı unsurlarının Türkiye sınırlarının ötesine çekilmesi aşamasına gelindiği" açıklamasından sonra gözlerin çevrildiği Kandil'de KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ile buluştu. Ateşkes süreci konusunda ilk kez konuşan Karayılan, Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'nın beklentileri ve ne yapacağına ilişkin olarak Hasan Cemal'in sorularını yanıtladı. Hasan Cemal'in Kandil röportajı yarın bağımsız internet gazetesi T24'te yayımlanacak.

Hasan Cemal'in Karayılan röportajı, İmralı sürecinin ardından Öcalan'ın örgüte ne kadar hakim olabileceği yolunda dile getirilen sorular açısından da büyük bir önem taşıyor.

Röportajda neler var?

Hasan Cemal, Öcalan'ın çağrısının ardından yeni sürece ilişkin olarak ilk kez kendisine ayrıntılı bir mülakat veren Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat görüştü.

Karayılan, ateşkesin ilan edildiği saatlerde Hasan Cemal'e yaptığı açıklamalarda, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tarihsel misyonuna değindi, bu arada "Önder Apo"ya ilişkin son derece ilginç açıklamalar yaptı.

Murat Karayılan, sınır dışına çekilmenin ne kadar sürebileceğini anlatırken, bu konuda “Ankara'dan neler yapmasını beklediklerini” açıkladı.

Hasan Cemal'in sorularını yanıtlarken “PKK açısından ateşkes sürecinin koşullarını” anlatan Karayılan, PKK'nın dağ kadroları içinde çekilme süreciyle ilgili var olan endişelere de ayrıntılarıyla dikkat çekti.

Murat Karayılan, barış sürecinin sonucuna ilişkin beklentilerini de anlattı, "Türk meselesi" ya da "Batı meselesi" konularını önemsediğini belirtirken bu açıdan düşüncelerine açıklık getirdi.

Hasan Cemal'in Karayılan röportajı, “Kürtler başkanlık sistemi, deyip Türkleri satabilir mi, yani otoriter bir sisteme razı olabilir mi” sorusuna da önemli cevaplar içeriyor.

'Sevgili İblis'in anısına yaptım'

Hasan Cemal; Kandil röportajı vesilesiyle, 17 Ocak'ta kaybettiği meslektaşı Mehmet Ali Birand'ı anıyor:

“Murat Karayılan ile bu Kandil röportajını Sevgili İblis Mehmet Ali Birand'ın anısına yaptım...”

(Kandil / 22 Mart 2013)

İmralı krizinden Kandil röportajına

Hasan Cemal, 28 Şubat'ta Milliyet'in sürmanşetinde "İmralı zabıtları" başlığıyla çıkan BDP heyetinin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeye ilişkin notların yayınını eleştirenlere tepki gösterdi. Cemal, "Siyasetçi siyasetçiliğini, gazeteci gazeteciliğini en iyi şekilde yaparsa, Türkiye de rahat eder" görüşünü dile getirdiği yazısının yayımlandığı gün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Batsın sizin gazeteciliğiniz" sözleriyle dile getirdiği tepkisine hedef oldu. Başbakan'ın tepkisinin ardından Milliyet'in sahibi Erdoğan Demirören tarafından yazılarına son verilmek istenen Cemal'in "İmralı zabıtları" haberinden sonraki üçüncü yazısı gazetede yayımlanmadı. Krizin ardından yazılarına iki hafta ara verilen Cemal, 19 Mart Salı günü yayımlanmak üzere gazeteye yazısını gönderdi. Cemal, "İki haftadır kapalı olan köşemi açarken – Gazetecilik ve gazeteciler üzerine” başlıklı yazısında medya patronları ve iktidar ilişkisi ile medya elitlerinin editoryal bağımsızlığı savunamayan tutumlarına önemli eleştiriler yöneltti. Ancak Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, Hasan Cemal'e bu yazıyı yayımlayamayacağını ileterek başka bir yazı göndermesini istedi. Sazak, yeni yazı talebini reddeden Hasan Cemal'e yazılarına iki hafta daha ara vermesi teklifini de kabul ettiremedi. Çıkan krizin ardından Hasan Cemal'in yaklaşık 15 yıldır yazdığı Milliyet ile yolları, "İmralı zabıtları" başlıklı haberi, görüşme notlarını sürmanşetten kullanan Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak'ı ve haberi yazan muhabir Namık Durukan'ı savunan tavrı nedeniyle ayrıldı.

Milliyet'teki köşesini kaybetmesine rağmen, Kürt sorununun barışçı yollarla çözümü konusunda yıllardır önemli röportaj, haber ve kitaplara imza atan Hasan Cemal, İmralı sürecinde PKK'nın izleyeceği yolu doğrudan muhataplarından öğrenmek üzere Kuzey Irak'a geçerek Kandil'in yolunu tuttu. Cemal, Kandil'de Murat Karayılan ile yaptığı görüşmeyi bağımsız internet gazetesi T24'te yayımlanmak üzere kaleme aldı.

Hasan Cemal'in Kandil röportajını yaptığı sırada Başbakan Tayyip Erdoğan ve Başbakan'ın siyasi başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan Milliyet'teki krizle hükümetin bir ilgisinin olmadığını öne sürdüler. Erdoğan, Hasan Cemal'in kendi isteği üzerine Milliyet'teki yazılarına son verildiği iddialarını "rencide edici" bulduğunu belirterek yalanlarken, Akdoğan da 45 yıllık gazeteci Cemal'i Kürt sorununun çözümü konusunda "akîl adam" olarak gördüklerini vurguladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da, "İmralı zabıtları"nı yayımlayan Milliyet'in gazetecilik yaptığını, yaklaşık yarım yüz yıllık gazeteci olan Hasan Cemal gibi isimlerin kolay yetişmediğini ve kalemlerini satmadıklarını vurguladı.

Kürt sorunu konusunda "Kürtler" ve "Barışa Emanet Olun-Kürt Sorununa Yeni Bakış" adlı iki önemli kitaba da imza atan Hasan Cemal'in üçüncü kez gittiği Kuzey Irak'ta yaptığı Kandil röportajını yarın T24'te okuyabilirsiniz.

Hasan Cemal'in Milliyet'te yayımlanmayan son yazısı

Hasan Cemal Milliyet'ten ayrılıyor

Ellerimizde kovalar, berbat ettiğiniz gazeteciliği temizlemek için buradayız

Hasan Cemal sansürü Hürriyet'te de yürürlükte!

Erdoğan: Hasan Cemal olayının benimle uzaktan yakından ilgisi yok

Bülent Arınç: Bir Hasan Cemal meslekte kolay yetişmiyor