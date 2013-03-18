Derya Sazak'tan Hasan Cemal duyurusu

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, kıdemli gazeteci Hasan Cemal için “Yollarımız bugünden itibaren üzülerek ayrılmaktadır” dedi. Cemal’in Milliyet’teki 15 yıllık yazarlık yaşamı nedeniyle teşekkür eden Sazak, “Ne zaman isterse Milliyet’teki köşesi gelecekte de ona açık olacaktır” ifadesini kullandı.

Hasan Cemal’in, Milliyet’te yayımlanan (28 Şubat 2013) “İmralı zabıtları” haberi nedeniyle gazetede çıkan krizde kendisine verilen iki haftalık "ara"nın ardından kaleme aldığı “İki haftadır kapalı olan köşemi açarken... Gazetecilik ve gazeteciler üzerine” başlıklı yazısı yayımlanmadı. T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın “Hasan Cemal Milliyet’ten ayrılıyor” başlıklı yazısına (18 Mart 2013) göre, “Derya Sazak, Cemal’e ‘bu yazıyı yayımlayamayacağını’ belirtti. Sazak’ın ‘yeni bir yazı istemesi’ üzerine Cemal, ‘gönderdiği yazı yayımlanmadıkça yeni bir yazı göndermeyeceğini’ söyledi. Yazının yayımlanmayacağı bildirimi üzerine Hasan Cemal, Milliyet ile yollarını ayırmaya yöneldi.”

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, gün içinde milliyet.com.tr’de yazılı açıklama yayımlayarak “45 yıllık meslek ustası Hasan Cemal’le yollarımız bugünden itibaren üzülerek ayrılmaktadır” dedi.

İşte Sazak’ın “Veda ve teşekkür” başlıklı açıklaması:

Milliyet Gazetesi’nin değerli yazarlarından, 45 yıllık meslek ustası Hasan Cemal’le yollarımız bugünden itibaren üzülerek ayrılmaktadır.

Kendisine gazetemizdeki 15 yıllık yazarlık yaşamı nedeniyle teşekkür ederiz. Ne zaman isterse Milliyet’teki köşesi gelecekte de ona açık olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla,

Derya Sazak

Milliyet Gazetesi Genel

Yayın Yönetmeni

İşte Hasan Cemal'in Milliyet'te yayımlanmayan son yazısı