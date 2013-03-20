Hürriyet'teki Hasan Cemal yasağı nasıl kaldırıldı?

Ahmet Küçük

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akucuk@t24.com.tr

Hürriyet gazetesi yazarlarının, Milliyet’te son yazısının yayımlanmamasının ardından gazeteden ayrılan Hasan Cemal hakkında yazma yasağı kaldırıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Batsın sizin gazeteciliğiniz” diye tepki göstermesinin ardından Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar uyarılmış, Hasan Cemal’in de yazılarına iki hafta ara verilmişti. Aradan sonra son yazısı gazetede yayımlanmayan Cemal’in gazeteyle yolları 18 Mart Pazartesi günü ayrıldı.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, “Hasan Cemal sansürü Hürriyet'te de yürürlükte!” başlıklı yazısında, Milliyet gazetesinde Hasan Cemal’e uygulanan sansürün ardından konuyu köşelerine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarları Mehmet Yılmaz, Yalçın Doğan ve Kanat Atkaya’nın yazılarının da sansürlendiğini duyurmuştu.

Hasan Cemal’in Milliyet gazetesinden ayrılmasından sonra, Hürriyet gazetesindeki “Hasan Cemal yasağı” kaldırıldı. Ertuğrul Özkök ile Mehmet Yılmaz Hürriyet’teki köşelerinde bugün Hasan Cemal olayını da değerlendirdiler.

Yaklaşık iki hafta önce Hürriyet yazarlarını “Bu konuda yazmanız istenmiyor” gibi bir mesajla uyaran Doğan Hızlan da bugün Hasan Cemal’i yazdı.

Hasan Cemal’in pazartesi günü resmen duyurulan Milliyet’ten ayrılışını salı günü haber olarak da vermeyen Hürriyet’teki yasak yazarlara özel bir mesajla iletildi. T24’ün güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Hürriyet yazarlarına “Hasan Cemal hakkında yazabilirsiniz” mesajı verildi.

Mehmet Yılmaz, Ertuğrul Özkök ve Doğan Hızlan’ın yazıları şöyle:

Mehmet Yılmaz: Ne zaman isterse açıkmış ama dün hariç!

Ertuğrul Özkök: Uçaktan inen yolcular

Doğan Hızlan: Refik Halid’i kimler okumalı

