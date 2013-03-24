Çandar: Hasan Cemal’in yazamıyor olması sıranın bana geldiğini gösteriyor

Radikal gazetesi yazarı Cengiz Çandar, Hasan Cemal’in 15 yıldır çalıştığı Milliyet’ten ayrılmasının ardından “Hasan Cemal’in yazamıyor olması, sıranın bana geldiğini gösteriyor” dedi.

Radyo Agos’ta Rober Koptaş ve Karin Karakaşlı’nın konuğu olan Cengiz Çandar çok önemli bir haftanın geride kaldığını söyledi.

Rober Koptaş’ın, “Kürt meselesinde gelinen noktayı nasıl yorumluyorsunuz” sorusuna Çandar, “Çok önemli, çok olumlu, çok ilginç olarak” yanıtladı.

Çandar, “Üç ay öncesini düşünürsek eğer, 2013 yılına karamsar duygularla girdik ve 2014 yılında Türkiye’de iki büyük seçim olacak. Biri yerel seçimler, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde ‘Nasıl cereyan edecek?’ merakını yaratan yönü vardı. PKK, BDP o alanları kapsayan bir önem taşıyor. Ama daha önemlisi 2014 itibariyle cumhurbaşkanı ilk defa halkoyuyla seçilecek. Şu andaki başbakanın da en iddialı ve ihtiraslı aday olduğu biliniyor. Bu ülkenin en büyük kamburu, sancısı, beynindeki tümörü her şeyi Kürt sorunuyken, yeni yıla girerken üç ay içinde hayal bile edilmeyecek gelişmeler oldu” dedi.

Örgütün silahsızlanmasının Kürt sorununun çözüleceği anlamına gelip gelmeyeceğini soran Koptaş’a Çandar, “Örgütün silahsızlanması için belirli bir süre gerekli. Türkiye’de önemli bir yanılgıya yol açılıyor” diyerek yanıt verdi.

Çandar şöyle devam etti:

“Başbakan’ın iktidarını, imajını cilalamak dürtüsüyle yakın çevresi tarafından (belirli kontrol mekanizmalarıyla, yakın çevresinin içine basının yüzde 50’den fazlası giriyor şu anda) ‘Bitti bu iş, çözüldü’ havası yaratıldı. Sınır dışına çekilmenin ardından dağdakilerin nereye gideceği konuşulmaya başlandı. İş bitmiş gibi bir durum yok. Son derece olumlu bir noktadayız ama bu kadar pembe bir görüntü yok; tam tersine bundan sonrası önemli. Fakat bu sonu iyi bitecek bir sürecin başına gelmiş olmak önemli, dersimizin orasına bir türlü gelemiyoruz. Kitabı yazacağız ama önsözü yazılamıyor. Şimdi Diyarbakır Nevruz’u ile önsözü yazıldı diyebiliriz.”

Rober Koptaş ve Karin Karakaşlı’nın Öcalan'ın tutanaklardaki Ermeni ve gayrimüslim azınlıklarla ilgili bölümleri ile Newroz konuşmasındaki “İslam çatısı altında” vurgusunu hatırlatmaları üzerine de Cengiz Çandar söz konusu söylemlerden Hıristiyanların ve demokratların rahatsız olmalarının anlaşılır olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Başka bir gelecek tasavvurunu güden, bunun da en geniş anlamda demokratik hukuk devleti çerçevesinde güvence altına alınabileceğini savunan insanlar olarak biz de Hıristiyanlar kadar tedirgin olmayız.”

‘Sıranın bana geldiği duygusunu veriyor’

Hasan Cemal’in Milliyet’ten kovulmasına konusunda ise, Çandar, medyada tepki verilmemesini, “Bu konuda bağışıklığım var; şaşırmıyorum. Birkaç vesileyle yazdım, 28 Şubat’ta ‘andıç’a maruz kaldıktan sonra kendi meslek ortamımın manzarasını gördüğümde duyduğum hayal kırıklığı, o gün bugün bende Türkiye’deki medya ortamından bir şey beklememek gerektiğini duygusunu uyandırdı” sözleriyle değerlendirdi. Çandar şunları söyledi:

“Geçen günkü bir yazımda ‘Medya, benim için, (28 Şubat) o gün bitmişti’ dedim. Medya benim işimi iyi yapmaya çalıştığım bir alan, saygınlık ölçüsü değil. Tam da medyanın Hasan Cemal’in başına gelenler sonrasında gösterdiği performansı nedeniyle öyle değil. Hasan Cemal’in yazamıyor oluşu sıranın bana geldiği duygusunu veriyor.”