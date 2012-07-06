Has Parti, AKP'ye mi katılacak?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Numan Kurtulmuş'un partilerine katılacağı iddialarıyla ilgili 'Gelmeyi onlar istiyor, pazarlık yapmayız' dedi.

Radikal Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ömer Şahin’in Kanal A’daki Görüş Farkı programına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un Büyük Kongre’de partilerine katılabileceği işaretini verdi.

Talebin karşı taraftan gelmesi üzerine Başbakan Erdoğan’ın parti yönetiminin görüşünü aldığını söyleyen Erdem, katılım olursa bunun HAS Parti’nin iltihakı yerine bireysel olabileceğini belirtti.

Başbakan Erdoğan’a en yakın isimlerden olan Ekrem Erdem, partilerine bir ayda 300 bin kişinin üye olduğunu, misyon ve vizyonlarını benimseyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Numan Kurtulmuş’un Erdoğan sonrası Başbakan ve parti genel başkanı olarak adının geçmesini değerlendiren Erdem, "Onların düşüncesidir. Herkes sevdiğini bir yerde görmek ister. Numan Bey AK Parti’ye katılır, katılmaz. Bize o kanattan böyle bir talebin olduğu şeklinde gelince bizim kanaatlerimiz alındı. Biz de kanaatlerimizi ifade ettik” dedi.

Erdem, parti yönetimindeki genel eğilimi ise, “Biz katılımlara negatif yaklaşmayız ama bunu yaparken de bir pazarlık şeklinde yapmayız” diye yanıtladı. Erdem, Kurtulmuş’un katılması durumunda bunun bir partinin (HAS Parti) iltihakı şeklinde olmayacağını da ifade etti. Ekrem Erdem, Numan Kurtulmuş ve Süleyman Soylu’nun Ekim ayında yapılması beklenen AKP Kongresi’nde katılıp katılmayacağı sorusuna ise, "Bu ne zaman olur bilemiyoruz yani bu bir büyük kongrede mi olur, başka şekilde mi olur onu bilemeyiz" diye cevap verdi.