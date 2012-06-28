Numan Kurtulmuş AKP'li mi oluyor?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi akşamı yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte eski DP Genel Başkanı Süleyman Soylu’nun AKP'li olabileceğini söyledi ve konuyu tartışmaya açtı. Bazı MYK üyeleri, “Niye şimdi, önceden niye gelmedi?” gibi tepkiler gösterse de çoğunluk olumlu görüş bildirdi.

Radikal Gazetesi'nden Ömer Şahin'in haberine göre, Erdoğan’ın Kurtulmuş ve Soylu ile birlikte partisinin büyük kongresinde gövde gösterisi yapması bekleniyor. Katılımın gerçekleşmesi durumunda partisiyle beraber Ak Parti ‘ye geçecek olan Kurtulmuş’un parti yönetiminde görev alması bekleniyor. Kurtulmuş’un adı Erdoğan sonrası muhtemel genel başkan adayları arasında da geçiyor.

Erdoğan’ın Kurtulmuş’a 2007 seçimleri öncesi milletvekilliği teklif ettiği biliniyor. Erdoğan gibi Kurtulmuş da ‘Milli Görüş’ hareketinden yetişen bir isim. Kurtulmuş, Erdoğan - Gül ve Arınç’ın başını çektiği yenilikçi hareket yerine Necmettin Erbakan’ı tercih etmişti. SP’ye genel başkan olan Kurtulmuş da bir süre sonra Erbakan’la bağlarını kopardı ve HAS Parti’yi kurdu. 12 Eylül referandumuna aktif destek vererek tek başına parti gibi çalışan Soylu’nun da son seçimlerde Ak Parti’den adaylığı gündeme gelmişti.