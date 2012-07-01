Kurtulmuş: Erdoğan'dan teklif gelmedi

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti’ye geçeceği iddialarıyla ilgili olarak "Başbakan, partisinde bunu gündeme açmış ve oradan basına sızmış. Bize ulaşan bir teklif ve bilgi yok” dedi.

HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından Derince'de düzenlenen pikniğe katıldı.

Kürt sorununun çözümünün parlamentoda olduğunu belirten Kurtulmuş, ''Her zaman söylüyoruz, bu işin çözümü, ne dağdadır, ne sokaktadır, ne Genelkurmay Karargahı'ndadır. Bu sorunun çözümü TBMM'dedir'' diye konuştu.

Kurtulmuş, iktidar ve ana muhalefet partileri başta olmak üzere, tüm partilerin bu konuda görüşlerini dile getirmesi gerektiğini anlatarak, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değinen Kurtulmuş, ''Bunu fevkalade olumlu görüyoruz. sayın Leyla Zana, bu konuyu Başbakanla görüştü. Ümit ediyorum ki buradan olumlu görüşler çıkar'' dedi.

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasını isteyen Kurtulmuş, ''Özel Yetkili Mahkemeler, olağanüstü durumların mahkemeleridir. Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin devamıdır. Bunlar kaldırılmalıdır. Ama bunlar kaldırılırken, Türkiye'de tam anlamıyla demokratikleşme sağlanarak kaldırılmalıdır. Hala Türkiye'de bir darbe riski, darbe tehdidi vardır. Özel Yetkili Mahkemeler, bütün bunlar ortadan kaldırıldıktan sonra kapatılmalıdır'' şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialara ilişkin de şunları kaydetti:

''AK Parti MYK toplantısında Sayın Başbakan, bu konuyu gündeme açmış ve oradan basına sızmış. Bize ulaşan bir teklif ve bilgi yok. O yüzden bu konu üzerinde çok fazla yorum yapmanın doğru olmayacağına inanıyorum. Böyle bir şeyin konuşuluyor olması da gerçekten bizim açımızdan söylemlerimizin karşılığı olduğunu teyid eden bir gelişmedir.”