Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Taşaltın, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır" sözlerini sarf etmiş; AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı başta olmak üzere pek çok kesimden rektöre tepki gelmişti.

TIKLAYIN - AKP'den "Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz, karşı gelmek haramdır" diyen Rektör'e tepki: İslamla, ilgisi yok

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti. Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

YÖK'ten akademisyenlere uyarı

Prof. Dr. Taşaltın'ın istifasının ardından YÖK'ün resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Harran Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN 31.10.2018 tarihinde istifa etmiş bulunmaktadır.



Bu vesileyle akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."