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Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın: İslami olarak şu anda Cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır

30 Ekim 2018 21:56

Akit TV'de yayınlanan “Pazar Manşeti” programına konuk olan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Program sunucusu Fatin Dağıstanlı'nın yönelttiği “Erdoğan yalnız mı” sorusuna , “Elbette yalnız. FETÖ ile mücadele ederken de yalnızdı” cevabını veren Taşaltın, “İslami olarak şu anda Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayn'dir karşı gelmek de harpten kaçmak manasında haramdır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı olduğu için Erdoğan'a itaat ettiğini söyleyen Taşaltın, “ama yanlışları da bir şekilde dile getirmek gerekiyor.” dedi. Kaynak: (OdaTv)

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