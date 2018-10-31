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Yaşam

AKP'den "Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz, karşı gelmek haramdır" diyen Rektör'e tepki: İslamla, ilgisi yok

"Sözlerin Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur"

31 Ekim 2018 02:10

AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı, "İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın’a tepki gösterdi. Bostancı, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Harran Üniversitesi Rektörü’nün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin,
a. Cumhuriyetimizle
b. İslamla
c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla
d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur.”

 

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