Hareketsizlik obeziteden daha mı tehlikeli?

300 bini aşkın insan üzerinde 12 yıl süreyle yapılan araştırma, Avrupa'da hareketsizlik yüzünden ölenlerin sayısının obeziteden ölenlerden iki kat fazla olduğunu ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları her yıl 676 bin ölümün hareketsiz bir yaşamdan kaynaklandığını; aşırı şişmanlık yüzünden ölenlerin ise 337 bin kişi olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar herkesin günde en az 20 dakika süreyle seri adımlarla yürümesinin önemli yararlar sağlayacağını bildirdi.

Obezite ile hareketsizlik genellikle birlikte düşünülüyorsa da, uzmanlar, egzersizin her kilodaki insan için yararlı olduğunu vurguluyor.

Ayrıca hareketsiz olan zayıf insanların daha büyük sağlık tehlikeleriyle karşı karşıya kaldığına ve egzersiz yapan obez kişilerin, yapmayanlara kıyasla daha sağlıklı olduğuna dikkat çekiliyor.

Amerikan Beslenme Kliniği'nde yayımlanan araştırma hareketsizlik ve obezitenin getirdiği tehlikeleri kıyaslamayı amaçlıyordu. Aaraştırma kapsamındaki 334.161 kişinin ne kadar egzersiz yaptıkları ve bel ölçüleri izlendi ve her ölüm olayının ayrıntıları kaydedildi.

Araştırmacılardan Prof. Ulf Ekelund, BBC'ye yaptığı açıklamada "Erken ölüm tehlikesiyle en fazla yüzyüze olanlar hareketsiz diye nitelenen kişilerdi. Bu oran, normal kilolu, aşırı kilolu ve obez kişilerde de aynı düzeydeydi." dedi.

Hareketsizliği ortadan kaldırmak ölümleri azaltacak

Prof. Ekelund, Avrupa'da hareketsizliği ortadan kaldırmanın ölüm oranlarını % 7,5'a yakın düzeyde (676 bin kişi) azaltacağını; obeziteyi ortadan kaldırmanın ise ölüm oranlarında yalnızca % 3,6'lık bir azalma sağlayacağını kaydetti.

Bununla birlikte Prof. Ekelund, "Ama bu, ikisi arasında seçim yapılacak bir durum değil. Obeziteyi azaltmak için de çalışmamız gerekiyor. Ancak fiziksel faaliyetlerin artırılmasının, kamu sağlığı alanında izlenecek stratejinin çok önemli bir unsuru olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Norveç'te yaşayan, kros kayağı ve her hafta en az 5 saat enerjik egzersiz yapan Prof. Ekelund, bununla birlikte sağlık durumunda bir değişim sağlamak için zinde bir yürüyüşün yeterli olacağını söylüyor.

"İnsanlar 24 saatlerini dikkate alarak hareket etmeli. 20 dakikalık bir zinde yürüyüş, evinden işine ya da işinden evine giden veya yemek molası veren herkes için mümkün olabilir. Ya da geceleri, televizyon seyredecek yerde, yürüyüş yapılabilir" diyor.

Hareketsizlik ve obezitenin yol açtığı hastalıklar, kalp ve damar hastalıkları gibi, hemen hemen aynı. Ancak Tip 2 diyabet, obezite vakalarında daha fazla görülüyor.

İngiltere'deki Heart Research adlı kalp vakfından Barbara Dinsdale, "Bu araştırma, fazla kilolu bile olunsa, fiziksel bakımdan faal olmanın önemini bir kez daha vurguluyor. Yaşam tarzınızı değiştirmek kalp sağlığınız için güzel bir haber ama fiziksel faaliyeti gerçekleştirmek ve sürdürebilmek her zaman için daha kolay" diyor.

Kamu sağlığı uzmanları, kentlerde egzersiz olanaklarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, sokakların daha güvenli hale getirilmesiyle insanların işe veya okula bisikletle ya da yürüyerek gitmelerinin teşvik edilmesi çağrısında bulunuyor.