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Sağlık

Obezitenin mali faturası sigara ve silahlı çatışmayla aynı

McKinsey Küresel Enstitüsü'nün araştırmasına göre obezitenin küresel maliyeti 2 milyar doları aşıyor

20 Kasım 2014 10:35

Hugh Pym
BBC Sağlık Editörü

Bir araştırmaya göre obezitenin dünya çapındaki maliyeti, sigara ve silahlı çatışmalarla aynı düzeyde. Alkol bağımlılığı ve küresel ısınmadan da daha yüksek.

McKinsey Küresel Enstitüsü'nün araştırmasına göre obezitenin küresel maliyeti 2 milyar doları aşıyor.

Bu miktar yıllık ekonomik faaliyetin yüzde 2,8'ine denk düşüyor.

Araştırmacılar 2,1 milyar kişinin yani dünya nüfusunun yüzde 30'unun fazla kilolu ya da obez olduğunu söylüyor.

Çalışmada bu oranın 2030 itibariyle yüzde 50'ye ulaşabileceği uyarısında bulunuluyor.

Obezitenin başta artan sağlık giderleri olmak üzere, yol açtığı hastalıklar, kaybedilen iş günleri ve üretim kaybıyla mali faturası da büyüyor.

Çalışmadaki çözüm önerileri arasında paketlenmiş gıdalarda porsiyonların küçültülmesi, fast food ve işlenmiş gıdaların yeniden düzenlenmesi var.

Ayrıca kamu sağlığı kampanyaları düzenlenmesinin yanı sıra, yüksek yağ ve şeker içeren ürünlere konulan vergilerin arttırılması da öneriliyor.

Çalışmanın sonuç bölümünde "Krize dönüşen obezite sorununa çözüm için yeterli büyüklükte bir strateji gerekiyor" deniliyor.

Araştırmada "kalp, akciğer, şeker hastalıkları ve yaşam biçimiyle ilgili kanser türlerinin artışındaki itici gücün obezite olduğu" da vurgulanıyor. 

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